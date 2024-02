Ilary Blasi e Totti, gli amanti (veri o presunti) tutti in tribunale: emerge verità agghiacciante

Non è finita la guerra mediatica, amorosa e legale di Ilary Blasi e Totti: quello che è appena successo ha lasciato davvero tutti senza parole.

Si allunga la lista di persone coinvolte nello scandalo dei tradimenti e del divorzio tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice di Canale 5. A quanto pare il retroscena che è emerso questa volta ha superato l’immaginazione. Ecco di che cosa si tratta.

Ilary Blasi e Totti sono arrivati al capolinea non solo del loro lungo matrimonio, ma anche della battaglia personale che stanno portando avanti dal giorno in cui è apparso per la prima volta sui giornali di gossip il nome di Noemi Bocchi, che all’epoca il campione del mondo aveva definito solo una conoscente e che invece si è rivelata essere la sua compagna.

Ilary Blasi e Totti continuano a far parlare di sé anche a distanza di tanto tempo dall’annuncio ufficiale della loro separazione. A quanto pare, dopo il clamore suscitato dall’uscita del documentario Unica su Netflix lo scorso 24 novembre e dopo le polemiche seguite all’uscita del libro dal titolo che stupida in cui Ilary Blasi ha messo nero su bianco le dinamiche legate alla scoperta dei tradimenti da parte di Totti, sembra appena essere stato scritto un nuovo capitolo della love story, travagliata, tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Canale 5.

Come saprete infatti, i due si erano lasciati ufficialmente dopo la notizia della storia d’amore extra coniugale di Francesco Totti con Noemi Bocchi, e nella lunga intervista – scandalo che Francesco Totti aveva rilasciato alla redazione del Corriere l’ottavo Re di Roma aveva fatto sapere di non essere stato lui a tradire per primo, e aveva fatto anche il nome di un presunto amante di Ilary. Stiamo parlando del personal trainer Cristiano Iovino. A quanto pare Francesco Totti ha voluto fortemente la sua testimonianza in tribunale nella prossima udienza del processo di divorzio da Ilary Blasi, che si terrà il 31 maggio 2024, e, come se non bastasse, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv è emerso un ulteriore dettaglio agghiacciante.

In tribunale saranno presenti non solo Cristiano Iovino, ma anche altri nomi noti dello showbiz con i quali, secondo Totti, Ilary avrebbe intrattenuto rapporti fedifragi, non solo: al processo presenzierà anche l’attuale compagna Noemi Bocchi, che all’inizio della vicenda il calciatore della Roma aveva definito solo una conoscente.