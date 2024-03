Gli italiani stanno ricevendo messaggi dalla banca: cosa significa e cosa non bisogna fare quando lo leggete

Ti è mai capitato di ricevere un messaggio dalla tua banca che ti sembrava sospetto? Non fidarti, potrebbe essere pericoloso!

Recentemente, una lettrice del popolare settimanale DipiùTv ha condiviso la sua esperienza con la redazione. La donna, ha ricevuto un SMS che sembrava provenire dalla sua stessa banca. Il testo del messaggio la informava di una presunta violazione del suo conto corrente e la esortava a seguire un link per risolvere immediatamente la situazione.

Tuttavia, ciò che sembrava essere un semplice avvertimento si è rivelato essere una truffa sofisticata, portando la vittima a condividere i suoi dati bancari, consentendo ai truffatori di compiere numerosi acquisti a suo nome. A rispondere alla domanda della lettrice che chiedeva come fosse possibile ciò, è l’avvocato Maria Greco. Esperta in questioni legali riguardanti la sicurezza informatica, ha risposto identificando questa pratica fraudolenta come “smishing”.

Messaggi sospetti dalla banca

Questi messaggi sospetti che sembrano provenire dalla propria banca, ma poi si rivelano truffe prendono il nome di smishing. Abbiamo una combinazione delle parole “SMS” e “phishing”, e rappresenta una delle tattiche più subdole utilizzate dai truffatori moderni per ingannare le persone attraverso i messaggi di testo. Questa forma di truffa mira a sfruttare la fiducia delle vittime inducendole a rivelare informazioni personali o sensibili, utilizzando come esca messaggi apparentemente autentici da parte di istituzioni bancarie, enti governativi o altre organizzazioni rispettabili.

Il modus operandi degli smishing è spesso caratterizzato da un messaggio urgente che avverte la vittima di un’emergenza sul suo conto corrente o di un’altra situazione critica che richiede un’azione immediata. Nella maggior parte dei casi, il messaggio contiene un link o richiede direttamente l’inserimento di dati sensibili, come il numero della carta di credito e il codice di sicurezza.

L’avvocato Greco sottolinea l’importanza di essere vigili e cauti di fronte a questi messaggi, poiché anche il più innocuo degli SMS potrebbe nascondere una truffa in agguato. Nel caso della lettrice, anziché rispondere al messaggio o seguire il link fornito, avrebbe dovuto contattare direttamente la sua banca per verificare l’autenticità dell’avviso. Inoltre, una volta scoperta la truffa, è fondamentale denunciare l’accaduto alle autorità competenti e collaborare con la propria banca per intraprendere le azioni necessarie al recupero dei danni subiti.

Oltre agli SMS fraudolenti che fanno leva sulla falsa rappresentazione di istituzioni finanziarie, esistono altre forme di smishing altrettanto insidiose. Ad esempio, alcuni truffatori inviano messaggi che invitano le vittime a scaricare applicazioni apparentemente legittime, ma che in realtà sono progettate per rubare dati personali o finanziari. Altri ancora si mascherano da conoscenti o autorità pubbliche, chiedendo denaro o informazioni confidenziali sotto il pretesto di un’emergenza.

La crescente diffusione dello smishing mette in luce la necessità di un’educazione continua sulle pratiche di sicurezza informatica e sull’importanza di una sana diffidenza verso i messaggi ricevuti sui dispositivi mobili. Gli utenti sono incoraggiati a prestare attenzione e proteggersi da questa forma di truffa. Prima di agire su un messaggio ricevuto, è consigliabile confermare direttamente con l’ente o l’organizzazione interessata l’autenticità dell’avviso.

Inoltre, mai fornire dati personali, finanziari o sensibili attraverso messaggi di testo o link ricevuti via SMS, specialmente se la richiesta è improvvisa o sospetta. E in caso di sospetta attività fraudolenta, è importante segnalare immediatamente l’accaduto alle autorità competenti e alla propria banca per prevenire ulteriori danni e contribuire all’individuazione dei responsabili.

In conclusione, la truffa degli SMS, nota come smishing, rappresenta una minaccia reale per la sicurezza dei dispositivi mobili e dei dati personali degli utenti. Solo attraverso una combinazione di vigilanza, consapevolezza e azioni preventive possiamo proteggerci efficacemente da questa forma di inganno digitale e preservare la nostra sicurezza finanziaria e personale.