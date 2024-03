Luisa Ranieri, il nuovo amore inatteso sconvolge tutti: è proprio lui

Luisa Ranieri, che da anni fa coppia fissa nella vita reale con Luca Zingaretti, è pronta ad avere un nuovo amore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Tutti vogliono Luisa Ranieri. L’attrice è infatti una delle più richieste non solo in Italia e recentemente ha sorpreso tutti con la sua interpretazione di Titti nel film Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek.

Dopo averla vista in È stata la mano di Dio e aver partecipato agli Oscar, Johnny Depp l’ha voluta nel suo nuovo film. Bella, sensuale ed elegante, la stampa estera ha parlato di lei anche in occasione della sfilata di Donatella Versace alla Milano Fashion Week in cui è apparsa vicina a Anne Hathaway.

Per i pochi che non conoscono Luisa Ranieri, ricordiamo che è nata a Napoli nel 1973 e che il suo debutto cinematografico arriva nel 2001 con il film ‘Il principe e il pirata‘, diretto da Leonardo Pieraccioni. Lei è anche la protagonista di un noto spot tv dove recitava il claim di “Antó, fa caldo“. Nella sua lunga carriera, ha recitato in numerose fiction di successo da La Squadra a La Vita Promessa, passando per Boris e Il Giudice Meschino.

Luisa Ranieri pronta a essere Lolita e ad avere un nuovo amore

Per quanto riguarda la vita privata, Luisa Ranieri è legata sentimentalmente all’attore Luca Zingaretti. Una relazione iniziata nel 2005 e culminata con il matrimonio, avvenuto nel 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa. Dal loro amore sono anche nate due figlie, Emma e Bianca. Dal 4 marzo 2024 vedremo Luisa Ranieri vestire i panni del vice questore Lolita Lobosco. Una donna dalla personalità forte che risolve i casi.

L’attrice è infatti la protagonista della fiction che va in onda dal 2021 in prima serata su Rai1 e che ha appassionato milioni di telespettatori. Nella nuova stagione, la terza, arriverà un nuovo amore che stravolgerà la sua vita. Si tratta dell’attore Daniele Pecci che dopo Cuori è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. Ma che ruolo avrà?

Come anticipato da DiPiùTv, Daniele Pecci vestirà i panni di Leon, proprietario di una galleria d’arte che dopo aver perso la moglie si trasferisce a Bari con le sue tre figlie. Qui incontrerà per caso il vice-questore. Dopo la delusione provata per Angelo, che era coinvolto nell’omicidio del padre, Lolita Lobosco proverà qualcosa per Leon. “Nasce del tenero, ma non posso dire troppe cose“, ha spiegato l’attore al settimanale. È lui infatti il nuovo amore di Luisa Ranieri, alias Lolita Lobosco.