Beatrice Valli, risveglio complicato dopo la serata con le amiche: “Sei a pezzi”

Il risveglio di Beatrice Valli è stato a dir poco complicato dopo la serata con le amiche. Sui social arriva lo sfottò del marito: “Sei a pezzi”.

Beatrice Valli, di recente, ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il grande evento in compagnia dei suoi cari. Ad oggi, nonostante la giovane età, la Valli può vantare un marito, l’amore di quattro figli e addirittura cinque cani.

L’influencer ha cominciato con una festa in casa e una torta spenta proprio con gli amati figli. Ovviamente non poteva mancare nemmeno la dedica del suo amato Marco Fantini. Infatti l’uomo le ha detto che sembra ieri che era una ragazzina ricca di sogni. Proprio quei sogni i due sono riusciti a coronali insieme.

Fantini ha poi concluso la sua dedica affermando: “Spero che la tua determinazione, la tua luce e il tuo amore per la vita rimangano intensi e vivi per tutta la tua vita. Tanti auguri amore mio”. In molti ricordano Beatrice per la sua esperienza a Uomini e Donne, in cui ha addirittura vestito il ruolo da Tronista. Il primo figlio della Valli è arrivato a soli 17 anni, quando è rimasta incinta di Nicolas Bovi ex calciatore e tentatore di Temptation Island. Adesso però Beatrice si gode il suo Marco, che la prende ancora in giro per il suo non riuscire più a fare “serata”.

Beatrice Valli, il risveglio è davvero complicato: stanchissima dopo la serata con le amiche

Nonostante i ventinove anni di età e soprattutto i quattro figli, Beatrice Valli continua a godersi qualche serata con le amiche. Ovviamente però se lo spirito è giovane, c’è da dire che l’età gioca un ruolo fondamentale nelle serate fuori casa. Questo è proprio quello che è successo a Beatrice Valli dopo una serata con le sue amiche. L’influencer, infatti, è stata presa giocosamente in giro dal suo amato Marco Fantini e dai suoi follower. Il video sui social è eloquente, con una Beatrice che proprio non riesce a risvegliarsi energica.

Nel video postato dal suo uomo infatti, si può vedere la Valli che si appoggia sul marmo di casa non riuscendo a trovare le energie vitali per iniziare la giornata. Ovviamente sotto non può mancare il commento ironico del suo Marco. Infatti Fantini non solo ha taggato la sua dolce metà, ma poi ha commentato il tutto scrivendo: “Fare serata non è per te“, il tutto condito con una emoji che ride a crepapelle. Ovviamente la Valli ha capito la natura giocosa della storia di Marco e ha deciso di repostarla sul suo profilo.

La Valli ha continuato il contenuto scrivendo semplicemente: “L’età”, aggiungendo una faccina strampalata che fa la linguaccia. Il siparietto, ovviamente è stato accolto dai fan dei due con grande entusiasmo e ironia. La coppia, grazie ai propri profili social, può vantare in totale 5.3 milioni di follower pronti a commentare tutti i contenuti postati su Instagram.