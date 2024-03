Solo una parola accomuna queste 3 immagini: riesci a indovinarla? Test di logica difficilissimo

Sapevi che dedicare cinque minuti a risolvere un test di logica può aumentare le tue abilità? Ti sfidiamo a risolvere il nostro test!

Te la cavi con la logica? L’abilità logica è fondamentale e ci serve nel quotidiano. Grazie ad essa possiamo analizzare situazioni complesse, risolvere i problemi e prendere decisioni importanti. Se non avessimo la logica nella nostra vita, il mondo sarebbe un luogo caotico e privo di senso. Ma è possibile allenare il nostro cervello ad essere più logico?

La risposta è sì. Uno dei mezzi per allenare la nostra mente sono i test di logica che sono in grado di mettere alla prova le nostre capacità cognitive e anche il nostro ingegno. Oggi ti proponiamo un test del genere dove, guardando attentamente tre immagini, dovrai indovinare una parola che le accomuna tutte. Riuscirai ad indovinare la parola misteriosa?

Allena la mente con i test di logica: non te ne pentirai

Prima di cercare di indovinare la parola misteriosa, analizziamo bene le tre immagini che abbiamo a disposizione: un abito elegante, dei gessetti colorati e delle mani. Iniziamo subito dal primo indizio. Un abito elegante potrebbe suggerire molte cose come formalità, lavoro o un’occasione speciale. Di solito indossiamo un bell’abito elegante quando andiamo a delle feste, a matrimoni o ad un colloquio di lavoro. Possono esserci diversi tipi di abiti in base ai nostri gusti, ai tessuti e ai dettagli che possono fare la differenza.

Il secondo indizio è composto da alcuni gessetti. Quando pensiamo ai gessetti, la prima immagine che ci viene in mente è sicuramente quella scolastica. Soprattutto negli anni passati si usavano le lavagne in ardesia su cui poter scrivere e spiegare i vari concetti con i gessetti. Oggi con le nuove tecnologie, anche le lavagne sono cambiate ma possiamo trovare gessetti in ambito artistico sia nei lavoretti dei bambini sia in alcuni lavori di design.

Il terzo ultimo indizio ci parla delle mani. Questo è un indizio veramente vago perché con le mani possiamo creare tantissimo. Possiamo scrivere, possiamo coltivare, possiamo scolpire, possiamo dipingere, insomma possiamo trasformare tante idee in realtà tangibili. Ma in questo contesto, cosa ci dicono le mani? E come si collegano con gli altri due indizi? Se sei pronto alla soluzione continua pure con la lettura!

Se hai pensato alla parola sartoria, allora hai indovinato. La sartoria è una delle più antiche arti del mondo ed è piena di storia e tradizione. Fin dall’antichità creare abiti era una capacità molto richiesta e avere un abito su misura rappresentava un certo status e raffinatezza.

Di solito, in una sartoria ci si reca per degli abiti eleganti ed è qui che si possono trovare i gessetti che si usano nella fase della modellazione su stoffa. I sarti, infatti, tracciano attentamente il modello dell’abito con dei gessetti appositi. Ed è tra le loro mani che risiede dedizione e maestria, dove i disegni si trasformano in abiti.

E tu, avevi indovinato la parola? Il nostro test ci ha condotto nel mondo affascinante della sartoria ma, se ti sei divertito, puoi tornare per altri test e per altri mondi!