Kate Middleton, troppo tempo senza farsi vedere

Da troppe settimane Kate Middleton è assente: tutti si chiedono che fine ha fatto. Ma ecco cosa ha fatto e come sta la Principessa qui di seguito.

Da diverse settimane l’assenza di Kate Middleton sta facendo preoccupare gli inglesi e non solo. Un’assenza davvero molto lunga, che è diventato sempre più difficile mettere a tacere i gossip che sono stati divulgati. L’improvviso annullamento alla partecipazione della commemorazione del defunto Re Costantino di Grecia di William per motivi personali ha fatto pensare a problemi di salute per la Principessa.

Da diverso tempo Kate è lontana dalla vita di corte e non dà notizie neanche attraverso i social. Un mistero che molti non riescono a spiegarsi, soprattutto i fan più affezionati alla famiglia reale. Non riescono a spiegarsi perché per Kate sia stata utilizzata una strategia diversa da Re Carlo che ha annunciato di avere il cancro. Ma vediamo che cosa sta succedendo a Kate.

Kate Middleton assente da troppo tempo: parla Kensington Palace

Come abbiamo detto l’assenza di Kate ha preoccupato e per questo molte teorie sono state fatte sulle condizioni della sua salute. Secondo una giornalista spagnola Kate Middleton sarebbe in coma farmacologica in seguito all’intervento che ha fatto a causa di complicazioni. C’è poi chi insinua, scherzando, un lifting facciale, ma la verità è un’altra.

Infatti dopo i tanti gossip Kensington Palace ha deciso attraverso un comunicato ufficiale di aggiornare sulla salute della Middleton. Un portavoce ha fatto sapere che la principessa Kate sta bene, mentre un altro ha dichiarato: “Kensington Palace ha chiarito a gennaio le tempistiche del recupero della principessa e forniremo solo aggiornamenti significativi. Questa guida è valida.”

Quindi è chiaro che Kate sta seguendo i tempi post operatori come dettati dai medici e se non si hanno sue notizie è solamente perché tutto procede come dovrebbe. Secondo alcuni Kate potrebbe tornare ad apparire in pubblico verso fine marzo mettendo così fine alle varie supposizioni. Kate tornerà quindi al fianco di William nelle apparizioni ufficiali.

William, nonostante abbia annullato alcuni impegni pubblici, è molto presente in quanto dovrà sostituire il padre, Re Carlo, durante il periodo in cui il Re dovrà sostenere le cure. Nelle prossime settimane ogni gossip sarà nullo dopo che Kate tornerà raggiante al fianco del marito nelle uscite pubbliche e non solo.