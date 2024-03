Non dubitare mai di loro, questi 3 segni zodiacali non sanno dire bugie: diranno la verità al costo di ferirti

Non è proprio nella natura di questi segni zodiacali mentire: preferiscono dire una verità che fa male che non una bugia che consola.

Ci sono dei segni che più degli altri sembrano davvero incapaci di nascondere la verità, come se non ce la facessero proprio a mentire anche perché nella maggior parte dei casi la loro faccia tradisce ciò che pensano realmente innescando così un conflitto di interessi interni non da poco.

E se per alcuni questa può essere una condanna, per questi segni non mentire e mantenere sempre fede a se stessi, invece, è davvero un gran dono. Ma quali sono i segni zodiacali che in nessuna circostanza mentono? Non ci resta che scoprirli insieme partendo dal primo della top 3.

I 3 segni zodiacali che dicono la verità in qualsiasi situazione

SAGITTARIO

Nove volte su dieci il Sagittario dirà la verità anche se non era sua intenzione farlo e questo perché di base è un impulsivo. I nati sotto questo segno, infatti, quando vogliono sanno essere brutalmente onesti. E in qualsiasi circostanza si presenti davanti, anche quella più dolorosa e difficile, il Sagittario tenderà sempre a dire la verità: mentire non fa proprio per lui.

E per quanto questo atteggiamento franco possa creare un po’ di problemi a questo segno, di contro è sempre il primo a dire ad alta voce quello che tutti gli altri stanno pensando, guadagnandosi così una fiducia e un rispetto per nulla scontati.

VERGINE

Forse a causa della sua natura attenta, meticolosa e precisa, la Vergine non ce la fa proprio a mentire, anche se a fin di bene. Insomma, mai chiedere se le piace un vestito o un nuovo taglio di capelli, perché potrebbe rivelare la più scomoda delle verità e non è detto che gli altri siano disposti ad accettarla. I nati sotto questo segno, infatti, sono senza mezze misure. Tuttavia, questa grande onestà si accompagna a un’incrollabile fedeltà e lealtà, qualità queste non da poco e che rendono la Vergine uno dei segni più sinceri di tutti.

CANCRO

Il Cancro è un segno estremamente sensibile, motivo per cui rivela ciò che pensa sempre anche per poter esprimere le proprie emozioni più oscure e difficili. In altre parole, il Cancro dirà più la verità per stare in pace con se stesso che non con gli altri. Ma non finisce qui. I nati sotto questo segno vivono nella propria bolla confondendo così spesso e volentieri la realtà con la propria visione delle cose che spesso e volentieri cozza con quelle di tutti gli altri. Ma non esiste per questo segno scendere a compromessi con se stessi per far piacere agli altri.