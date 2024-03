Vuoi risparmiare (davvero) con la stufa a pellet? Basta un semplice passaggio e il gioco è fatto

Se avete una stufa a pellet in casa e volete risparmiare per davvero, ecco un passaggio semplice da effettuare: così il gioco è fatto.

Considerando il periodo di grave difficoltà ed incertezza che stiamo vivendo dal punto di vista economico in Italia, è sempre bene mettere in gioco alcuni trucchi e consigli che diano modo di risparmiare anche diverse decine (o centinaia) di euro in bolletta. In particolare, per il riscaldamento sempre più cittadini decidono di ricorrere a metodi alternativi dai classici caloriferi o condizionatori.

Basti pensare alle stufe a pellet, un sistema che dà inevitabilmente modo di poter sfruttare il massimo del riscaldamento con un risparmio importante. Già dal 2023, il Governo ha deciso di applicare un’IVA del 10% sull’acquisto del biocombustibile col fine di fronteggiare i rincari sul prezzo del pellet. Ma occhio però, perché dal 1° marzo l’IVA è tornata quella ordinaria. Ecco perché per avere un risparmio importante, bisogna applicare questo semplice passaggio.

Risparmiare con la stufa a pellet: il passaggio indispensabile

Ora che l’IVA per l’acquisto di pellet è tornata ordinaria, bisogna applicare nuovi sistemi e metodi nascosti per poter risparmiare veramente con la stufa per il riscaldamento in casa. Dovete in particolare sapere che esiste un passaggio fondamentale che vi darà modo di pagare anche il 30% in meno. Lo conoscono in pochissimi, ma dopo aver scoperto i suoi vantaggi non tornerete mai più indietro.

Stiamo parlando dell’areazione. Ossia uno dei tanti processi di manutenzione e cura a cui non si presta mai troppa attenzione. Ogni stufa necessita infatti di una buona quantità di ossigeno per far sì che il pellet possa bruciare in maniera ottimale. Se il flusso di aria non è sufficiente, la combustione sarà incompleta e dunque il calore prodotto è inefficiente. E non solo, perché c’è anche una maggior emissione di sostanze potenzialmente nocive.

Per poter avere un’areazione sufficiente, bisogna pulire innanzitutto i bruciatori. Spostandosi poi verso il cassetto della cenere e il condotto di scarico, anch’essi da pulire regolarmente. Con un processo di pulizia completo, sarete sicuri di avere un’areazione ad hoc. Così che non vi servirà tenere acceso per troppo tempo il tutto. Avrete una casa sempre calda, consumando meno pellet ottendendo un risparmio in bolletta importante. Se notate che l’areazione continua ad avere problemi, allora potrebbe essere necessario installare un sistema di ventilazione aggiuntivo.