Carta acquisti di 80 euro alle Poste, come funziona

Confermata l’iniziativa anche per il 2024, solamente chi rientra nei requisiti potrà richiederla. La procedura è molto semplice.

Anche per il 2024 i cittadini potranno usufruire della Carta acquisti, il programma che permette di ottenere ben 80 euro da sfruttare per le spese sanitarie e quelle alimentari, oltre che per il pagamento delle bollette di luce e gas. Ovviamente per poter partecipare all’iniziativa bisogna rispettare particolari parametri e requisiti, la domanda può essere inoltrata anche negli uffici postali di riferimento.

Come i più attenti ben ricorderanno, si tratta di un contributo introdotto nel 2008, oltre quindici anni fa, dal Governo Berlusconi. Una sinergia tra ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Inps e Poste Italiane che finora ha portato a erogare complessivamente 2 miliardi di euro – va specificato che le risorse che alimentano il Fondo sono sia pubbliche che private. Secondo le statistiche presenti online, in questo arco di tempo, ben 5,6 milioni di cittadini hanno avuto modo di percepire il sussidio.

Carta acquisti, i requisiti e come richiederla: tutto quello che c’è da sapere

Vengono ricalibrati anche quest’anno i requisiti della Carta acquisti per il 2024, potranno richiederla solamente tre ‘categorie’. Tra queste rientrano: i cittadini nella fascia di età compresa tra 65 e 70 anni, che presentino un indicatore Isee non superiore a 8.052,75 euro; chiunque abbia più di 70 anni, un indicatore Isee non oltre gli 8.052,75 euro e redditi complessivi percepiti non superiori a 10.737,00 euro e i genitori con bambini di età inferiori ai 3 anni, con un Isee fino a 8.052,27 euro.

Per quanto riguarda la procedura è abbastanza semplice e permette di ricevere 80 euro – che vengono erogati ogni due mesi – da sfruttare per le spese alimentari, sanitarie e per le bollette di luce e gas, basterà recarsi presso l’ufficio postale più vicino, dopo aver compilato i moduli che sono stati messi a disposizione sul portale del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per chi abbia già ottenuto in passato la carta elettronica, invece, – e che rientri ancora nei requisiti – non dovrà nuovamente inoltrare la domanda. Come si legge nella nota diffusa a riguardo, infine, i moduli necessari possono essere reperiti facilmente anche sui siti dell’Inps, di Poste Italiane e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.