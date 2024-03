Mix di farmaci, quali interazioni sono pericolose? Oggi te lo svela l’AI

Un mix di farmaci può creare interazioni pericolose? Ecco come sapere in anticipo quali non poter far interagire grazie all’AI.

Può capitare di dover assumere più di un farmaco in una giornata, per usi diversi, ma i medicinali come sappiamo non possono essere presi a caso. Oggi ci pesa l’AI a risolvere alcuni enigmi svelando quali sono i mix che potrebbero compromettere la salute ed essere pericolosi: ecco come.

Mix di farmaci e interazioni pericolose: come sapere cosa fa male alla salute

Sicuramente quando si parla di malattie e medicinali non c’è risposta migliore di quella di un medico, ma possono esserci casi in cui diventa difficile reperirla. I medici infatti non sempre sono a nostra disposizione e quindi potrebbe essere fondamentale l’uso della tecnologia. Un gruppo di ricercatori del MIT del Brigham and Women’s Hospital di Boston e della Duke University (Durham, Stati Uniti) ha creato un modello di intelligenza artificiale capace di predire interazioni tra farmaci e quindi l’efficacia e la pericolosità. Lo studio, pubblicato su Nature Biomedical Engineering, è davvero interessante infatti permette di conoscere la relazione tra ogni farmaco.

Ogni volta che assumiamo per bocca un medicinale questo si affida a una molecola che lo trasporta nel tratto digerente. Ma se due farmaci si affidano allo stesso trasportatore, possono entrare in contatto e interferire l’uno con l’altro. In questo modo si vanno a modificare i reciproci effetti ed è come sei i farmaci venissero assunti insieme: ecco allora come fare. Sapere quali sono i farmaci che possono essere assunti nello stesso momento può essere anche di vitale importanza.

Gli autori dello studio perciò hanno analizzato l’assorbimento di 23 farmaci diversi esponendo tessuto di rivestimento intestinale di maiale alle diverse formazioni. Dopo questa analisi il sistema di IA ha imparato a prevedere quali farmaci avrebbero interagito con i diversi trasportatori in base alle somiglianze tra le strutture. Il team ha così analizzato 38 farmaci di uso comune. Per esempio un antibiotico contro le infezioni urinarie, come la doxiciclina, può interagire con un anticoagulante come la warfarina. Questo modello, oltre alle previsioni, potrebbe essere utile anche per perfezionare i farmaci e migliorarne l’assorbimento.