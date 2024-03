Dichiarazione dei Redditi, hai 25 giorni in meno

Il 2024 porta con sé una serie di cambiamenti nelle scadenze fiscali. Innanzitutto le scadenze, che ora sono molto più stringenti

Un’accelerazione nell’invio delle dichiarazioni dei redditi per il 2024 ha sorpreso molti contribuenti, che ora devono affrontare scadenze più stringenti per la propria dichiarazione. Ecco tutte le scadenze da rispettare per non incorrere nelle tanto temute sanzioni.

Questo cambiamento non riguarda solo i lavoratori autonomi, ma coinvolge anche dipendenti e pensionati che potrebbero dover apportare modifiche o integrazioni alla loro dichiarazione annuale. La nuova scadenza anticipata al 15 ottobre per il modello Redditi significa che i contribuenti avranno 15 giorni in meno rispetto all’anno precedente per presentare le loro dichiarazioni.

Questa modifica ha ripercussioni significative, poiché anche coloro che tradizionalmente utilizzano il modello 730 dovranno fare i conti con il nuovo calendario. Insomma, viene un po’ scombussolata quella che ormai era diventata una “routine” fiscale. Anche se rimane la possibilità di presentare il modello 730 integrativo entro il 25 ottobre, le correzioni o aggiunte devono riferirsi solo a determinati casi, come redditi dichiarati in eccesso o oneri detraibili dimenticati.

Per altre correzioni o integrazioni, il modello Redditi correttivo dovrà essere inviato entro il 15 ottobre, una scadenza anticipata rispetto agli anni precedenti. Questo cambiamento impatta anche sulle dichiarazioni tardive, per evitare di essere considerate omesse. In sintesi, i contribuenti devono essere consapevoli di questi nuovi tempi e adattarsi di conseguenza per evitare sanzioni.

Meno tempo per la dichiarazione dei redditi

Inizialmente, si era stabilita una sola data limite per i modelli 730 e Redditi, fissata al 30 settembre 2024. Successivamente, per allineare la scadenza del modello Redditi con quella per accettare il concordato preventivo biennale per le partite IVA, il termine è stato posticipato al 15 ottobre.

Questo cambiamento comporta una riduzione del tempo di presentazione della dichiarazione per lavoratori autonomi e professionisti, che fino all’anno scorso avevano tempo fino al 30 novembre. Tuttavia, è importante sottolineare che tale modifica coinvolge tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro categoria.

Per chiunque abbia commesso errori o omissioni nel 730 già inviato, c’è la possibilità di rimediare attraverso il modello Redditi correttivo. Tuttavia, le modifiche potranno riguardare solo i casi specifici di redditi dichiarati in eccesso, oneri deducibili dimenticati o inseriti in misura minore, o correzioni relative al sostituto di imposta.

Dunque, il 2024 porta con sé una serie di cambiamenti nelle scadenze fiscali che richiedono un’attenzione particolare da parte dei contribuenti per evitare sanzioni e assicurare una corretta adesione alle disposizioni normative.