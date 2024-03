Ilary Blasi lascia l’Italia per il suo grande amore: la foto è virale

Ilary Blasi fa le valige e cambia paese e lo fa solo per un motivo: un grande amore. Dove è andata la conduttrice ed ex di Totti?

Ilary Blasi sta vivendo una vita tutta nuova dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha pure cambiato lavoro e si sta concentrando su una nuova carriera, lontana dalla televisione.

L’ex letterina, infatti, non è stata confermata per “L’Isola dei Famosi”, che vede Vladimir Luxuria al suo posto. La showgirl ha scritto un libro e ha realizzato un documentario in cui parla del suo matrimonio con l’ex calciatore.

Il documentario è andato molto bene, ma la stessa cosa non si può dire per il libro “Che stupida”. Stando alle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, Ilary Blasi ha venduto solo poche copie ed è stato un risultato deludente perché il precedente lavoro aveva riscosso un discreto successo. Sembrerebbe, infatti, che il pubblico non sia più interessato ai gossip sul matrimonio finito tra Blasi e Totti.

Ilary Blasi lascia l’Italia e la foto diventa virale

Ilary Blasi ha fatto le valigie e ha lasciato il Paese. Non che fosse la prima volta, in quanto la conduttrice viaggia tantissimo e recentemente è stata in Sudafrica. La showgirl ed ex Letterina di Passaparola, ama molto concedersi vacanze e la sua nuova relazione la rende molto felice. Le strade tra lei e Totti si sono ormai divise da un tempo e oggi l’ex letterina è una donna nuova. Il recente viaggio però ha un fine un po’ diverso…

La conduttrice si è recata in Spagna con suo figlio, Cristian Totti. Il ragazzo è apparso in una delle storie di mamma Ilary, che ha taggato la fidanzata del figlio, Melissa Monti. La foto li ritrae insieme al museo del Prado. Un viaggio in famiglia per la Blasi, che è molto legata ai suoi figli e sono sempre insieme. Il matrimonio finito con Francesco Totti non ha intaccato il rapporto con i suoi ragazzi, che porta sempre con sé in vacanza. Questa volta ha visitato la Spagna con il suo ragazzo e per lui è stata una esperienza molto felice con mamma Blasi.

La conduttrice in questo periodo si sta concedendo tantissime vacanze per dimenticare il matrimonio burrascoso con l’ex marito Totti, con il quale è ancora in guerra per questioni economiche.