Mare Fuori, Ludovica Coscione in lacrime: il video emoziona tutti

Mare Fuori, Ludovica Coscione scoppia in lacrime ed emoziona tutti con il suo video: ecco cosa le è successo.

Tra le grandi protagoniste della quarta stagione di Mare Fuori c’è sicuramente Ludovica Coscione, che nella serie è Teresa Polidori. Il suo personaggio è stato molto importante fin dalla prima stagione, quando ha fatto letteralmente perdere la testa a Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo.

Teresa, infatti, è una giovane della ‘Napoli bene’, figlia di un importante imprenditore, che fa l’esperienza di tenere un laboratorio artistico all’interno dell’IPM. Proprio durante questo progetto nasce la passione tra lei e Edoardo, il quale però si scopre poi essere sposato e padre di un bambino.

L’allontanamento tra i due è molto doloroso per entrambi, ma nella quarta stagione l’amore scoppia di nuovo, con dei risvolti del tutto inaspettati. Ora il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa ne sarà di Teresa in Mare Fuori 5, visto che secondo le indiscrezioni il personaggio di Edoardo Conte non tornerà.

Ludovica Coscione interpreta alla perfezione la dolce e allo stesso tempo forte Teresa Polidori, ma a quanto pare anche nella sua vita privata è una persona particolarmente sensibile. Nelle ultime ore, infatti, ha emozionato tutti con un video in cui si è mostrata letteralmente in lacrime. Cosa avrà provocato il suo pianto? Scopriamo insieme cosa le è successo, resterete a bocca aperta!

Mare Fuori, Ludovica Coscione in lacrime: cosa le è successo, il video postato sui social ha emozionato tutti, ecco la verità

Ludovica Coscione è una delle grandi protagoniste di Mare Fuori, dove recita il ruolo di Teresa Polidori. La dolcezza e la forza del suo personaggio sono indiscutibili, ma com’è invece Ludovica nella vita reale? Di sicuro anche lei è una persona molto tenera, almeno stando alle immagini che sono circolate nelle ultime ore e che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Ludovica ha infatti pubblicato nelle storie Instagram un video in cui è commossa e in lacrime mentre guarda il reality Pechino Express. Il motivo? Nel programma ci sono due suoi colleghi e amici, Artem e Antonio Orefice, che in Mare Fuori interpretano rispettivamente Pino e Totò e lei si è emozionata vedendoli in tv in questa nuova avventura.

“Stasera guardo Pechino, mi faccio due risate… Sempre io guardando Artem e Antonio…”, ha detto l’attrice in tono ironico e visibilmente commossa. Evidentemente neanche lei avrebbe immaginato di emozionarsi tanto per i suoi amici, ma evidentemente le cose sono andate diversamente e il suo video ha commosso anche i suoi tantissimi fan.

A quanto pare, infatti, tra i protagonisti di Mare Fuori c’è un’amicizia speciale che va ben oltre il rapporto lavorativo e questo non può che far piacere agli appassionati della serie, che grazie a questo video hanno avuto ulteriore conferma dell’atmosfera serena e positiva che si respira sul set.