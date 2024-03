Frutta per saziarsi quando si è a dieta: meglio se ti tieni alla larga da questa, rende vano ogni sforzo

In questo articolo parliamo di frutta che sazia quando si è a dieta: questa non fa assolutamente per un regime dietetico, anzi.

Quando adottiamo uno stile di vita sano, la prima cosa che ne beneficia è la nostra salute. Il nostro organismo ha bisogno di un’alimentazione corretta per potersi mantenere al meglio.

Tutto parte da un’alimentazione corretta, che ci consente di vivere più a lungo, secondo alcuni studi, e decisamente più sereni. Il nostro corpo ha necessità di sentirsi bene, di avere molta energia per affrontare tutti gli impegni che ogni giorno ci sono, per cui se ci si alimenta in modo scorretto, questo requisito viene meno. Quando mangiamo male, il corpo si sente meno energico, ci si sente stanchi, svogliati, e non si è produttivi, soprattutto a lavoro.

I cibi sani, invece, apportano i giusti nutrienti e sono in grado di renderci più attivi, pieni di risorse e voglia di fare. Quando si è a dieta, poi, la scelta degli alimenti deve essere ancora più accurata, perché bisogna perdere peso, ma al contempo, saziarsi, altrimenti la troppa fame potrebbe farci ricadere in comportamenti alimentari scorretti.

Frutta per saziarsi se si è a dieta: questa è da evitare, se non vuoi cancellare i benefici

Come sappiamo, quando si è a dieta si mangiano frutta e verdure, che aiutano a saziarsi.

Per quel che concerne la frutta, tuttavia, non sempre essa è in grado di saziare quando si è a dieta, per cui bisogna scegliere bene quale si andrà a ingerire. Saziarsi, come abbiamo visto, è un fattore determinante in un regime dietetico, perché la fame può portare a mangiare junk food o comunque ciò che troviamo al momento. Ma non solo, perché oltre a non saziarti, questo genere di frutta può cancellare tutti i sacrifici fatti durante la dieta.

Essi infatti, contengono zuccheri che possono danneggiare gli sforzi fatti. Dunque, meglio evitare frutta come uvetta, datteri, prugne, fichi, albicocche. Questo perché di solito, in base a quanto spiegano gli esperti, avrebbero più zuccheri di quanti se ne dovrebbero consumare, un’alta concentrazione.

Altro genere di frutta da evitare in questi casi sono i frutti tropicali, perché possono avere delle calorie nascoste che possono decisamente mettere a repentaglio la tua dieta. Ci si riferisce, nel dettaglio, a banane, papaia, mango, ananas. Dunque, attenzione alla scelta della frutta quando si è a dieta.