Eleonora Caressa bocciata clamorosamente: mamma Benedetta Parodi non perdona – Video

Benedetta Parodi è una mamma inflessibile, arriva la ‘bocciatura’ clamorosa per sua figlia Eleonora: il video è virale

Negli ultimi tempi, sta diventando uno dei personaggi del momento, in tv e sui social. Eleonora Caressa, figlia del telecronista Fabio Caressa e della presentatrice Benedetta Parodi, sta conquistando tutti e sempre più appassionati ne seguono con interesse e curiosità le gesta.

20 anni da compiere ad ottobre, la seconda figlia della coppia Caressa-Parodi si è lanciata nell’avventura di Pechino Express insieme a suo padre. Il duo ‘I Caressa’ è già diventato iconico, nelle prime puntate del programma abbiamo assistito alle difficoltà del celebre volto di ‘Sky Sport’, mentre sua figlia è apparsa maggiormente a suo agio, lasciando emergere una notevole simpatia ma anche un carattere piuttosto forte.

Il tutto, sta facendo sì che il pubblico, come detto, la stia seguendo sempre con maggiore affetto. Ormai prossima ai 40 mila follower su Instagram, sui social Eleonora, come ogni ragazza della sua età, è attiva praticamente in maniera quotidiana con post e stories a getto continuo.

Diversamente da quanto si potrebbe immaginare, la studentessa non ha grande dimestichezza con le principali passioni di casa Caressa. Si è definita infatti negata per qualsiasi attività sportiva. Le piace molto invece la buona cucina. Ma con una giudice come mamma Benedetta in casa, per lei è difficile.

Benedetta Parodi, giudice inflessibile in cucina: il piatto di Eleonora non la convince

La celebre conduttrice, scrittrice e food blogger è entrata nelle case di tutti gli italiani grazie alle sue ottime ricette e al suo modo di fare solare e alla mano. Ogni tanto lascia spazio ai fornelli a sua figlia, ma, almeno a suo dire, le cose non vanno proprio benissimo da questo punto di vista.

Eleonora, in uno degli ultimi video postati, si lamenta della ‘bocciatura’ al suo piatto di ravioli. “Mi stanno prendendo tutti in giro, a mio avviso i ravioli che ho cucinato sono bellissimi”, spiega. Sullo sfondo, si sente mamma Benedetta dire: “Veramente hai bollito dei ravioli“.

“A me sembravano bellissimi”, non si arrende Eleonora. “Mi stanno prendendo in giro perché li ho rotti, ma secondo me valgono la pena”, e avvicina l’obiettivo per farli guardare ai suoi fan. Probabilmente, c’è solo da lavorarci un po’.