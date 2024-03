Qui una bellissima bambina: oggi una conduttrice televisiva di grande successo

Se pensi essere un bravo fisionomista di sicuro risolverai questo test: riesci a capire chi è da questa foto da bambina?

Se vuoi un’ottima idea per trascorrere un paio di minuti di relax, i test sono un modo simpatico e divertente per staccare la mente dai problemi della quotidianità.

Se sei convinto di essere veramente bravo nel risolvere i test e gli indovinelli e pensi di avere una certa predisposizione nel riconoscere le persone semplicemente dal loro viso, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quale sia il personaggio televisivo italiano di cui si sta parlando.

Per rendere questo test un po’ più divertente e accattivante, devi sapere che avrai un limite di tempo da rispettare per dare la risposta corretta e di conseguenza ti suggerisco di mettere un timer con 30 secondi al massimo, così da poter avere abbastanza tempo per ragionare e ricordarti il suo nome. Quando il timer avrà terminato allora potrai continuare a leggere per scoprire se sei davvero riuscito a capire chi sia questo personaggio italiano.

Il test della foto: ti basta per riconoscerla?

Per darti un indizio che ti aiuti a riconoscere qual è il personaggio misterioso in questione, devi sapere che questa vip ha esordito in televisione nel 2002 e che da allora ha partecipato a tantissimi programmi, conducendo nella scorsa estate il programma Tim Summer Hits. Nel caso in cui non dovessi riuscire a completare questo test, non devi proprio preoccuparti, dato che avrai molte altre possibilità di poter mettere alla prova tutte le tue abilità in questo genere di giochi.

Tornando al test in sé, se i 30 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il nome del personaggio misterioso che avresti dovuto riconoscere è Andrea Delogu.

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice, attrice e cantante, una donna quindi molto talentuosa e piena di risorse. Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea nel 2016 si è sposata con l’attore Francesco Montanari, separandosi da lui 5 anni dopo e dal 2021 è legata al modello Luigi Bruno. Giusto per aggiungere un altro talento a quelli già elencati, Andrea e anche cintura nera 2° Dan di karate.

E tu eri riuscito a riconoscerla in così poco tempo oppure avevi bisogno di più tempo per farcela?