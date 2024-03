Due ex concorrenti della versione vip del Grande Fratello allargano la famiglia. Ecco di chi si tratta.

Attraverso un dolce e divertente video pubblicato sui loro account social, due ex vipponi hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Ma di chi si tratta? Scopriamolo assieme!

Ogniqualvolta accendiamo la televisione sono davvero tantissimi i programmi tra cui scegliere e assecondare, in questo modo, i propri gusti personali. Tra i generi che maggiormente si sono fatti largo, nel corso degli ultimi anni, troviamo i reality show.

Tante, in effetti, sono le persone che non perdono l’occasione di seguire trasmissioni di questo tipo, curiose di scoprire cosa accadrà ai concorrenti in gara. Ne è una chiara dimostrazione il Grande Fratello che fin dal suo debutto attira l’attenzione di una fetta di pubblico davvero molto ampia.

Dalle voci di rottura al dolce annuncio, gli ex vipponi allargano la famiglia

Molti sono i volti, noti e non, che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello. Diversi sono anche gli amori nati proprio fra le mura della casa più spiata d’Italia. Alcuni sono terminati, altri invece proseguono a gonfie vele e continuano a far sognare i loro fan.

Ne è un chiaro esempio la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che si sono conosciuti e innamorati nel corso della loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Da allora non si sono più lasciati e di recente hanno pubblicato un video sui social che non è passato di certo inosservato.

Mentre mangia, si vede l’attrice sedersi vicino ad Andrea Zenga che apre un giornale su cui appare il titolo “Baby Zengavò coming soon” e sotto la scritta “settembre 2024“, ovvero il mese in cui è previsto il parto. Ebbene sì, i due ex vipponi diventeranno a breve genitori e hanno deciso di condividere la loro emozione e felicità attraverso un dolcissimo e divertente video.

A corredo di quest’ultimo, la seguente didascalia: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande“. Per poi aggiungere: “Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu / a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti“. Moltissimi i fan della coppia e volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e tanti altri ancora, che hanno commentato il post con messaggi di auguri.