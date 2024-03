Direttiva Case Green, non tutto è perduto: ecco tutti i bonus ancora in vigore

Case Green: ecco le nuove direttive europee. I bonus in vigore spariranno del tutto? Tutto quello che c’è da sapere sulle nuove norme.

L’esigenza di rendere la nostra vita più green è ormai consolidata in tutti i cittadini nel nostro paese e sicuramente in tutta Europa. Le nostre risorse energetiche si stanno esaurendo, il danno che è stato fatto all’ambiente con l’immissione nell’aria di CO2 è sotto gli occhi di tutti.

Se vogliamo che il Pianeta continui ad esistere è sicuramente necessario cambiare passo. La sostenibilità ambientale deve essere un obiettivo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi!

I Governi hanno cercato di mettere in atto le risorse possibili per arrivare a questo ma come si sa, la congiuntura economica non è delle migliori. L’adeguamento delle nostre case ai fini dell’efficientamento energetico è stato uno dei primi obiettivi da raggiungere e, nel nostro paese, i bonus per la casa sono stati i mezzi, per ora, messi in campo dallo Stato. Abbiamo avuto il super bonus, quello ordinario per la casa e incentivi per cambiare le caldaie ma ora le direttive europee si fanno più stringenti e sono stati approvati nuovi obiettivi riguardo alle case green.

Cosa succederà dopo la recente approvazione della direttiva europea sulle case green

Il Parlamento Europeo nella seduta del 12 marzo ha approvato la nuova direttiva per le case green. Questo comporta una certa preoccupazione da parte dei cittadini italiani perché se è vero che rendere le nostre case green è una necessità per tutti, è anche vero che bisogna avere i mezzi economici necessari per farlo. Le famiglie italiane hanno molte difficoltà quindi tutti ci chiediamo come faremo ad adeguare i nostri immobili alla nuova direttiva senza aiuti da parte del Governo.

Cominciamo con il dire che la direttiva europea riguarda gli immobili di edilizia residenziale, le case ma anche quelli non residenziali per esempio gli edifici della Pubblica Amministrazione e che per ora vengono esentati gli immobili del settore agricolo e quelli di interesse storico artistico. In realtà le direttive europee hanno dato un’indicazione di finalità: entro un certo tempo i nostri immobili dovranno avere un livello di efficienza energetica più alto di quello attuale. Ogni Stato Membro dovrà recepire la direttiva e attuarla, ovviamente questo avrà un impatto anche sui bonus che attualmente sono ancora in vigore in Italia.

I bonus in vigore come l’eco bonus, quello per i mobili e il bonus green in teoria spariranno alla fine del 2024 ma non per effetto della direttiva europea ma per volontà del nostro Governo anche se è possibile che ci siano delle proroghe. Dall’Europa, comunque dovrebbero arrivare i fondi che permetteranno, anche al nostro paese, di mettere in campo incentivi nuovi per chi deve ristrutturare casa per renderla green. L’efficientamento energetico dovrà essere completato entro il 2035, l’unico bonus che verrà sicuramente abolito è quello per le caldaie a metano/gas dal 2025.