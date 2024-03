Cibo dannoso per la salute, ci sono novità che devi conoscere

Ci sono alimenti che forse mangi regolarmente ma che magari non sai che sono dannosi per la salute. Ecco quali sono.

L’alimentazione è uno degli aspetti fondamentali per mantenere uno stato di salute ottimale. Tuttavia, non tutti i cibi sono creati uguali. Alcuni contengono sostanze nocive che possono mettere a rischio la nostra salute, tra cui le nitrosammine. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha recentemente lanciato un allarme sulla correlazione tra l’assunzione di nitrosammine e l’insorgenza di tumori, specialmente al fegato. Ma cosa sono esattamente le nitrosammine e quali sono i cibi da evitare?

Le nitrosammine sono un gruppo di composti chimici formati durante la preparazione e la trasformazione degli alimenti. Queste sostanze pericolose emergono dall’interazione tra i nitriti, comunemente utilizzati come conservanti alimentari, e gli amminoacidi presenti negli alimenti. Quando i nitriti entrano in contatto con gli amminoacidi, possono dar vita a nitrosammine, che sono potenzialmente dannose per la salute umana. Oltre al loro presunto coinvolgimento nello sviluppo di tumori, le nitrosammine possono anche danneggiare il DNA, aumentando il rischio di malattie genetiche.

Cibo dannoso per la salute

Le nitrosammine possono essere presenti in una vasta gamma di alimenti, soprattutto quelli lavorati e trasformati. Tra i principali colpevoli ci sono i salumi, il pesce lavorato, il cacao, la birra e le bevande alcoliche. Tuttavia, il pericolo non si limita a questi cibi. Anche carne cotta, ortaggi trasformati, cereali, latticini, alimenti fermentati, sottaceti e spezie possono contenere tracce di nitrosammine. Questa diffusa presenza nei nostri alimenti quotidiani sottolinea l’importanza di essere consapevoli e vigili nella scelta e nella preparazione dei pasti.

Fortunatamente, esistono strategie che possiamo adottare per proteggerci dalle nitrosammine e ridurre il nostro rischio di esposizione a queste sostanze nocive. Innanzitutto, è consigliabile seguire una dieta varia ed equilibrata, limitando il consumo di cibi lavorati e processati. Evitare la parte annerita della carne cotta e preferire metodi di cottura più leggeri, come la cottura al vapore o la grigliatura, può contribuire a ridurre l’assunzione di nitrosammine.

Inoltre, è possibile utilizzare acido ascorbico, meglio conosciuto come vitamina C, per contrastare la formazione di nitrosammine. Questo composto, presente in agrumi e altri alimenti, è in grado di inibire la reazione chimica che porta alla loro formazione. Integrare nella nostra dieta cibi ricchi di vitamina C, come arance, kiwi e broccoli, può quindi aiutarci a ridurre il rischio di esposizione alle nitrosammine.

Infine, è importante prestare attenzione alle etichette degli alimenti e alle pratiche di conservazione e preparazione. Evitare cibi contenenti conservanti artificiali e preferire alimenti freschi e non trattati può ridurre significativamente il nostro rischio di esposizione a nitrosammine e altre sostanze nocive.

Le nitrosammine rappresentano una minaccia per la nostra salute, ma con consapevolezza e precauzione possiamo proteggerci da esse. Scegliere cibi freschi e non trattati, limitare il consumo di cibi lavorati e integrare nella nostra dieta alimenti ricchi di vitamina C sono solo alcuni dei passi che possiamo intraprendere per ridurre il nostro rischio di esposizione. La nostra salute è il bene più prezioso che abbiamo, e prendersene cura inizia dalla nostra tavola.