Sconto sulle bollette e Bonus Sociale: i veri importi del beneficio per le famiglie

Molti beneficiari dello sconto sulle bollette e del bonus sociale stanno avendo spiacevoli sorprese: ecco costa sta succedendo.

L’inverno è stato (molto) più mite del solito e orami da settimane le temperature sono primaverili in gran parte d’Italia. Eppure, moltissimi utenti stanno ricevendo bollette della luce, del gas e dell’acqua molto più salate del previsto. Il discorso vale anche – e soprattutto – per i beneficiari del bonus sociale: rispetto al passato, il risparmio sembra essersi drasticamente ridotto. Come mai?

Purtroppo, il Bonus Sociale 2024 ha introdotto alcune novità rispetto all’edizione 2023 all’insegna del risparmio… ma per le casse dello Stato. Cambia la soglia ISEE per i beneficiari, e cambiano gli importi dello “sconto”. Risultato: si ridimensiona la platea dei beneficiari e diminuiscono gli importi erogati. Vediamo nel dettaglio tutti i numeri.

La stretta sugli aiuti per pagare le bollette (e non solo)

Un esempio può spiegare il concetto più e meglio di mille parole: se una famiglia composta da due persone nel 2023 beneficiava di uno Bonus sociale di 380,88 euro (con ISEE entro i 9.530 euro), nel 2024 l’agevolazione scende a 142,74 euro. Cioè molto meno della metà, per effetto del cambiamento nelle regole di applicazione del Bonus. Se infatti nel 2023 il quantum variava da trimestre a trimestre, nel 2024 è calcolato su base mensile. Inoltre, se nel 2023 hanno beneficiato dello sconto (seppure parziale) anche le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, quest’anno la platea dei beneficiari si riduce ai nuclei con ISEE non superiore a 9.530 euro.

Vero è che per il primo trimestre di quest’anno il governo ha introdotto un Bonus aggiuntivo per mitigare l’effetto dell’inasprimento delle condizioni, di importo pari a 77,40 euro per le famiglie fino a 2 componenti, 102,83 euro per quelle fino a 4 componenti e 113,75 euro per quelle più numerose. Ma la coperta resta corta e a conti fatti il beneficio spalmato sui 12 mesi è di gran lunga inferiore rispetto al 2023, a prescindere dal numero di componenti del nucleo familiare.

Nel frattempo, se i dati dei prezzi sul mercato dell’energia elettrica relativi al mese di febbraio indicano un valore di 87 euro per MWh, l’Ufficio studi della Cgia di Mestre rileva che le bollette della luce pagate dalle famiglie sono aumentate in media di 153 euro (+24,2% in tre anni). E lo scenario geopolitico internazionale non lascia ben sperare per il prossimo futuro.