Aprile è il mese ideale per una mini-vacanza: queste le mete migliori del periodo

Aprile è il mese ideale per prendersi una mini-vacanza, uscire dalla routine e rilassarsi un po’. Con l’arrivo delle belle giornate verrà anche a voi voglia di evadere.

Sebbene Pasqua sia caduto il 31 marzo quest’anno, ci sono diverse festività anche nel mese che va a iniziare a partire proprio da Pasquetta. Senza dimenticare la festa della liberazione del 25 che cade di giovedì e potrebbe dar vita a un lungo ponte.

L’arrivo della primavera fa tornare la voglia di spostarsi con temperature in rialzo in tutte le città del nostro paese. Sebbene le ferie estive siano ancora abbastanza lontane c’è sicuramente volontà da parte di tutti di prendersi un piccolo periodo di relax per poi ripartire alla grande.

Ma vi siete chiesti quali sono le mete migliori da sfruttare in questo periodo? Tra i primi parametri da valutare c’è sicuramente la distanza, perché se la vacanza deve essere mini sicuramente non ci possiamo avventurare in un viaggio in aereo che duri molte ore. Anche perché passeremo più tempo sui mezzi di trasporto che effettivamente a ricaricare le pile. Ma andiamo a guardare da vicino quali sono i luoghi più interessanti da visitare in questo periodo dell’anno.

Migliori mete per una mini-vacanza d’aprile

Sicuramente la nostra bella Italia ci offre tantissime splendide mete per un’intensa mini-vacanza d’aprile. Partendo dal nord e arrivando al sud ci sono numerose località che meritano di essere visitate.

Partiamo dal nord dove Venezia, una delle città più belle del nostro paese, ci offre scenari incredibili. Caratteristica per il suo mix tra parti di terra ferma e altre fatte di canali, si possono prendere i famosi traghetti che sono un fattore di stupore per i molti che non conoscono questa città. Come non citare poi Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e a due passi Murano e Burano. Luoghi assolutamente da visitare.

Passando al centro invece vogliamo consigliarvi una meta insolita che non tutti conoscono e cioè i Giardini di Ninfa nel Lazio. Ci troviamo precisamente nelle vicinanze di Sermoneta in una cittadina dove sorge un antico borgo medievale con uno dei giardini più belli di tutto il paese. Si respira un’aria da fiaba e risulta un luogo molto carino anche per portare i vostri bambini.

Al sud invece vi indichiamo una città molto sottovalutata che è davvero straordinaria e cioè Matera. Questa parte della Basilicata è piena di sorprese come il Parco delle Chiese Rupestri considerato addirittura Patrimonio dell’Unesco. Inoltre qui potrete vivere un momento di grande tranquillità visto che non è luogo invaso dai turisti.