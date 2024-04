Hai ancora pochi giorni per richiedere questo ricco bonus: ecco la procedura e quanto vale

Chi rientra in tutte queste categorie, potrà ottenere un finanziamento di 10 mila euro su spese di 12.500 euro e 22.500 euro su spese di 25 mila euro. Vediamo adesso quali sono gli interventi ammissibili in questo bonus:

restyling di siti web;

di siti web; creazione app, siti web ed e-commerce;

video making;

servizi di traduzioni, shooting fotografici;

social media;

campagne di promozione digitale, SEM, SEO;

digitale, SEM, SEO; strategie di comunicazione;

attrezzature hardware;

content strategy e content marketing.

Il contributo verrà erogato in una sola soluzione dopo la rendicontazione di tutte le spese effettuate fatte con società iscritte alla lista di soluzioni digitali per l’export istituito. Il giorno ultimo per inviare la domanda è il 12 aprile alle ore 10. Per la presentazione bisogna essere in possesso delle credenziali SPID, accedere all’area riservata e compilare correttamente la domanda. Ecco quindi in cosa consiste il Bonus digitale plus e in che modo ottenerlo.