Se sei in difficoltà ti arriva il nuovo bonus da 500 euro e l’aiuto casa: chiedili subito

Bonus, quali incentivi statali è possibile richiedere ora

Il caro vita e l’aumento degli affitti degli appartamenti hanno spinto il governo ad elargire diversi bonus, che ben presto saranno messi a disposizione di alcune specifiche categorie di cittadini italiani. Lo scopo di tale misura dello Stato è dar loro un sostegno economico concreto. A quanto pare alcuni cittadini riceveranno un bonus di circa 500 Euro, e anche una forma di incentivo, pensato per far fronte al canone di affitto, che ha subito forti incrementi.

I beneficiari di tale bonus sono coloro che non sono stati classificati come poveri, e che dunque non possono accedere alle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica, ma che, al tempo stesso, purtroppo non possono far fronte con il loro potere di spesa a un normale canone di affitto o alle spese di un eventuale mutuo.

Il sostegno ai cittadini prevede un fondo di 2 milioni di euro destinato a gli anziani fragili con invalidità superiore al 66%. Inoltre, saranno stanziati 125.000 euro destinati ai cittadini over 70 vulnerabili e monoreddito, ai quali sarà donato un bonus di 500 euro una tantum per coprire le spese dell’affitto. Scopriamo chi saranno i beneficiari di questo particolare bonus.

Chi sono i beneficiari e fino a quando è possibile farne richiesta

A poter usufruire di tale bonus saranno i cittadini del comune di Lecco, perché la città sta cercando di far fronte all’emergenza abitativa in quanto nella cittadina lombarda il prezzo per il fitto di un appartamento di un centinaio di metri quadri costa circa 800 euro al mese, in altre parole un costo che purtroppo non tutti possono permettersi di pagare.

Tale misura, chiamata Piano Casa, sarà destinata ad aiutare i cittadini di Lecco con un Isee inferiore a 10mila euro annui. Il bonus oltre che per le spese di fitto, potrà essere utilizzato per coprire le spese condominiali. Ora non resta che attendere la pubblicazione del bando ufficiale, che consentirà di conoscere i termini per fare richiesta, e le modalità di adesione all’iniziativa comunale.