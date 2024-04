Beautiful, anticipazioni americane: richiesto l’intervento della Polizia, succede di tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano un vero colpo di scena: richiesto l’intervento della Polizia. Succede di tutto.

Beautiful è tra le soap opera più longeve. In onda tutti i giorni su Canale 5 ha debuttato in Rai nel 1990 per poi essere acquistato da Mediaset. Oggi, dopo tanti anni, è ancora un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori che si appassionano quotidianamente alle storie, intrighi e amori dei suoi personaggi.

Protagonisti Forrester, ma anche i Logan e più recentemente anche gli Spencer: tre famiglie importanti, ricche e in vista di Los Angeles.

Le puntate in onda negli Stati Uniti sono avanti, rispetto agli altri paesi del mondo, di circa un anno e oggi, grazie alla rete, è facilissimo conoscere gli spoiler. Le anticipazioni di Beautiful che giungono da oltre oceano rivelano che sul set della nota soap opera si stanno vivendo dei colpi di scena inaspettati. Al centro della scena ancora una volta Sheila, la donna è riuscita a minare l’equilibrio famigliare del figlio Finn e degli Spencer ed è considerata una continua minaccia per i Forrester.

Ma cosa sta succedendo tra Bill e Sheila? A quanto pare fra i due è nato qualcosa di importante. Spencer, chiamato per portare via la Carter da casa di Steffy, finge di avere con lei dei contrasti. Poi i due si recano a casa dell’imprenditore e rivelano di avere una relazione. Si scambiano promesse di amore e in seguito decidono di fare una accordo. Dopo che Sheila ha dichiarato amore eterno a Bill, quest’ultimo le spiega che dovranno separarsi per un periodo, ma dopo si ritroveranno e potranno stare insieme per sempre. La reazione di Bill sorprende anche la donna.

Bill Spencer: “Sheila Carter deve essere catturata”

“Sheila Carter è a casa mia, presto! Deve essere catturata”, queste le parole di Bill quando chiama la polizia per fare arrestare Sheila. Il tenente Baker arresta la Carter, ma non sa che Bill e l’ex infermiera sono d’accordo. Intanto Steffy racconta a Finn i trascorsi con Bill e che Spencer l’ha minacciata di far arrestare Taylor se avesse denunciato Sheila. In passato la psichiatra ha tentato di ucciderlo dopo aver scoperto che aveva avuto un rapporto con la figlia.

Bill è intervenuto per difendere Sheila quando quest’ultima si è introdotta in casa di Finn e Taylor per vedere il nipote. L’imprenditore si è schierato con la Carter e ha ricattato i due invitandoli a non denunciarla altrimenti avrebbe coinvolto Taylor. Spencer ha infatti ricordato alla Forrester i trascorsi drammatici avuti con sua madre.