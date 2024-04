Non te la prendere, parlare con loro è impossibile: questi segni stanno sempre al cellulare

I segni che stanno sempre al cellulare non possono farne a meno: lo smartphone per loro diventa facilmente una droga.

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile per condurre la vita quotidiana. Per questo motivo è ormai assolutamente normale vedere le persone intente costantemente a scattare fotografie, guardare video e moltissimo altro.

Le applicazioni che ci fanno passare più tempo al telefono, però, sono spesso quelle di messaggistica istantanea che ci permettono di comunicare via messaggio o anche via nota vocale con decine di persone ogni giorno. E proprio alle funzioni comunicative della tecnologia alcuni segni non riescono a rinunciare.

I segni che stanno sempre al cellulare

BILANCIA – Questo segno d’Aria è uno dei più grandi comunicatori dello zodiaco. Riesce a parlare con tutti di qualsiasi cosa, è in grado di appianare qualsiasi conflitto nel corso di una comunicazione e, per questo motivo, è sempre in grado di intavolare lunghe e produttive conversazioni anche nelle situazioni più sfavorevoli.

Per questo motivo spesso i Bilancia lavorano nelle pubbliche relazioni o fanno lavori che sono costantemente a contatto con il pubblico. Va da sé che chi svolge lavori di questo tipo debba necessariamente passare molto tempo al telefono, a parlare o a chattare!

LEONE – I nati in questo segno adorano avere un’ampia rete sociale e una vita molto attiva in ogni ambito, da quello lavorativo a quello delle amicizie. Per questo motivo si circondano sempre di moltissime persone per le quali tendono a diventare un riferimento carismatico e organizzativo. Per questo motivo tutti chiamano il Leone e il Leone risponde a tutti perché adora sentirsi importante e pensare che le persone non siano in grado di fare da sole le cose che a lui invece riescono benissimo.

E se si trova insieme a qualcuno, magari a cena? Non si farà alcun problema: si alzerà dal tavolo e porterà avanti le proprie conversazioni fino alla fine. Le sue esigenze vengono sempre prima!

ACQUARIO – Gli Acquario hanno in genere una vastissima rete di amicizie e anche nel settore lavorativo si trovano spesso ad essere responsabili di gruppi di lavoro piuttosto numerosi. Per questa ragione ci sono moltissimi motivi che possono tenerli al telefono, trasformandoli quasi in veri e propri “addicted” dello smartphone. La verità e che questo segno ama moltissimo tutte le possibilità di comunicazione offerte dalle varie piattaforme: usa tutto con grande entusiasmo anche con molta abilità: messaggi, foto, video note audio, gif, emoji, telefonate, social, e chi più ne ha più ne metta!