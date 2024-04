È davvero disgustoso! Non tutti sanno cosa fare di preciso prima di tirare lo sciacquone del WC

Uno dei posti principali per la proliferazione dei germi è il WC, soprattutto quando ha lo sciacquone: ecco cosa fare per evitarli

Gli agenti patogeni provenienti dai rifiuti umani possono diffondersi nei bagni pubblici e possono potenzialmente esporre le persone a malattie contagiose, soprattutto quando si tira lo sciacquone del wc. In molti si chiedono se è necessario abbassare il coperchio del WC prima di tirare lo sciacquone.

A dare maggiori delucidazioni in merito è stato il dottor Karan Rajan in un recente video su TikTok. L’esperto ha spiegato quanto siano realmente oscuri i nostri bagni e i pericoli dello scarico senza il coperchio abbassato. Di seguito, scopriamo cosa ha rivelato e tutti i rischi a cui andiamo incontro se non adottiamo quest’abitudine.

Perché è importante abbassare il coperchio del wc prima di tirare lo sciacquone

Il dottor Rajan ha riferito che gli occhi umani non possono vederlo, ma ogni volta che si tira lo sciacquone con il coperchio del wc aperto, si crea “un vulcano di liquami in tempesta”. Per comprendere quanto detto, è necessario conoscere superficialmente il meccanismo del sistema di scarico in una toilette. Il componente principale è la cassetta del WC, che immagazzina l’acqua utilizzata per lo scarico. All’interno della cassetta ci sono due valvole: la valvola di riempimento dell’acqua e la valvola di scarico.

La funzione della valvola di riempimento è riempire d’acqua il serbatoio quando è vuoto. Quella della valvola di scarico del WC è quella di far scorrere l’acqua dal serbatoio nella tazza del WC. In un tipico ciclo di scarico, l’acqua della cisterna entra in forte contatto con il contenuto all’interno della vasca, spingendolo verso il basso nel tubo di scarico. Lo scarico forzato crea uno spruzzo di particelle invisibili di feci e urina che vengono sospese nell’aria intorno alla tazza del WC.

La ricerca ha dimostrato che ogni volta che si tira lo sciacquone, una sottile diffusione di aerosol contenente queste particelle microscopiche piene di germi nocivi viene lanciato verso l’alto. Questo perché durante uno studio, gli scienziati hanno catturato il movimento di minuscole goccioline d’acqua dai WC.

Queste goccioline si muovevano a una velocità di due metri al secondo e raggiungevano un’altezza di 1,5 metri sopra la tazza del WC in soli otto secondi. Non solo, ma alcune delle goccioline più piccole potrebbero rimanere nell’aria per più di qualche minuto, posizionandosi a quella che il dottor Rajan descrive come “l’altezza ottimale del naso” per gli ignari esseri umani.

Se ciò non fosse abbastanza preoccupante, il dottor Rajan ha continuato dicendo che vari agenti patogeni come E.coli, adenovirus, norovirus, possono essere tutti diffusi nell’aria, all’interno di queste goccioline. L’esperto consiglia, oltre a chiudere il coperchio prima dello scarico in modo che queste goccioline non si diffondano, di disinfettare regolarmente sia la tazza del WC che lo scopino per “ridurre il carico di agenti patogeni”.

Inoltre, consiglia di spostare lo spazzolino da denti fuori da questo ambiente, considerando che lo si mette in bocca ogni singolo giorno, così come qualsiasi altra cosa che si applica regolarmente sul viso.