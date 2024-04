Naso che sanguina all’improvviso: perché succede e come fermarlo, molti sbagliano ancora

Fuoriuscita di sangue dal naso: importante prestare attenzione ai sintomi gravi o persistenti e cercare assistenza medica se necessario

La fuoriuscita di sangue dal naso, nota anche come epistassi, è un fenomeno comune che può verificarsi improvvisamente e spesso senza preavviso. Un evento che può essere spaventoso, nella maggior parte dei casi l’epistassi non è grave e può essere gestita con semplici misure di pronto soccorso. Esaminiamo da vicino le cause, i sintomi e le azioni da intraprendere in caso di sangue dal naso.

I sintomi dell’epistassi possono includere la presenza di sangue proveniente da una o entrambe le narici, sensazione di pressione o dolore al naso, sensazione di secchezza o irritazione nella cavità nasale, o difficoltà nella respirazione. In alcuni casi, l’epistassi può causare anche nausea, vertigini o svenimenti.

Sebbene il sangue dal naso possa essere spaventoso, nella maggior parte dei casi è un fenomeno benigno che può essere gestito con semplici misure di pronto soccorso. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai sintomi gravi o persistenti e cercare assistenza medica se necessario. Con la consapevolezza e le giuste precauzioni, è possibile affrontare efficacemente l’epistassi e proteggere la salute nasale.

Naso che sanguina all’improvviso: perché accade

Le cause dell’epistassi possono variare, ma spesso sono legate a fattori ambientali, come aria secca, esposizione a sostanze irritanti o lesioni al naso. Tuttavia, l’epistassi può anche essere associata a condizioni di salute sottostanti, come raffreddori, sinusiti, allergie, ipertensione, disturbi emorragici o irritazioni della mucosa nasale.

Se si verifica un episodio di sangue dal naso, è importante mantenere la calma e seguire alcuni passaggi di pronto soccorso. Inclinare leggermente la testa in avanti può aiutare a prevenire il flusso di sangue nella gola e ridurre il rischio di deglutizione del sangue. Pizzicare delicatamente la parte morbida del naso, proprio sotto la punta, per almeno 10-15 minuti. Questo aiuta a comprimere i vasi sanguigni e a fermare il sanguinamento.

Applicare un impacco di ghiaccio o una borsa di gel freddo sulla parte superiore del naso può aiutare a restringere i vasi sanguigni e ridurre il sanguinamento. Evitare di soffiare il naso o inserire oggetti nel naso durante un episodio di epistassi, poiché ciò potrebbe peggiorare il sanguinamento o causare lesioni aggiuntive.

Se l’epistassi persiste per più di 20-30 minuti nonostante i tentativi di arrestare il sanguinamento, se si verifica dopo un trauma cranico o se è associata a sintomi gravi come confusione mentale, vertigini persistenti o difficoltà respiratorie, è consigliabile cercare assistenza medica immediata.

Per prevenire l’epistassi, è possibile adottare alcune misure preventive, come mantenere l’ambiente domestico umidificato, evitare di grattare o manipolare il naso in modo eccessivo, evitare l’esposizione prolungata a sostanze irritanti o allergeni e proteggere il naso durante l’attività fisica o sportiva.