Alberto di Monaco, spunta la terza figlia segreta: l’ha avuta quando stava già con Charlene

Le ultime indiscrezioni sul principe di Monaco rivelano la presenza di una terza figlia misteriosa, nata fuori dal matrimonio con Charlene.

Quella tra il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock è una delle coppie più discusse e chiacchierate nel mondo dell’aristocrazia europea. Il primo incontro avviene in occasione delle Olimpiadi del 2000 a Sydney, in cui la nuotatrice e la squadra sudafricana si erano classificate quinte alla staffetta di nuoto. Appassionato di ogni genere di sport, il principe Alberto viene colpito immediatamente dalla bellezza statuaria di Charlene e inizia a corteggiarla durante i mesi successivi.

Nel 2006 la coppia debutta ufficialmente in pubblico, confermando le indiscrezioni sulla presunta storia d’amore. Dopo il ritiro nel 2008 dalle scene olimpiche, Charlene Wittstock sposa il principe di Monaco il 23 giugno 2010, subito dopo essersi convertita al cattolicesimo come richiesto dalla costituzione monegasca. Nonostante il momento di gioia e festa, le lacrime della sposa verso l’altare diventano il simbolo del matrimonio e scatenano un effetto domino di polemiche internazionali.

Il turbamento della sposa sarebbe stato generato dalla comparsa sulla scena di due figli illegittimi del principe di Monaco. Inizialmente esclusi dalla linea ereditaria monegasca e poi riconosciuti, Jazmin Grace Grimaldi, nata dalla relazione con la cameriera californiana Tamara Rotolo e Alexandre Coste, nato dalla relazione con l’hostess togolese Nicole Coste, mantengono oggi un rapporto sereno con il padre e una buona frequentazione.

La terza figlia segreta del principe

La notizia di una terza figlia illegittima del principe di Monaco, torna a destabilizzare il ritrovato equilibrio tra Charlene e Alberto dopo la nascita dei due gemelli Gabriella Therese e Jacques Honorè Rainier. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la terza figlia illegittima sarebbe nata nel 2004 dopo la relazione con Marisa, una ballerina brasiliana conosciuta a Rio de Janeiro.

Per i delicati equilibri del principato di Monaco, la clamorosa notizia potrebbe creare una nuova crisi all’interno del matrimonio reale, causandone la definitiva rottura dopo anni di incertezze. Secondo quanto raccontato da Marisa, la quale oggi vive a Macerata con la figlia, il principe Alberto avrebbe portato avanti la relazione nel periodo successivo all’ufficializzazione del fidanzamento con Charlene. Il principe si sarebbe presentato alla donna con il nome di Erik Dove, avvocato canadese, nascondendo per molto tempo la sua reale identità. Ora Marisa chiede giustizia con un test del Dna per verificare la paternità della figlia.