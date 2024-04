Ex Uomini e Donne mamma bis: il lieto fine dopo il clamoroso no

Ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Nonostante il no ricevuto nel dating show c’è stato il lieto fine per lei.

Sono tanti i tronisti e i corteggiatori passati negli anni da Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi va in onda da oltre 20 anni e di volti ne abbiamo visti. Il trono classico è stato per anni il solo ed unico format, ma a questo negli ultimi anni è stato aggiunto anche il trono over e qui vediamo dame e cavalieri cercare l’amore.

Questa volta vogliamo però parlare di un ex tronista di Uomini e Donne salita sul trono dopo aver ricevuto un no come corteggiatrice. All’epoca infatti non fu scelta dal tronista per cui era in studio e la redazione insieme alla De Filippi decisero di metterla sul trono. Oggi la sua vita è cambiata e ha avuto un bel lieto fine: è diventata mamma per la seconda volta. Ma andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Ex tronista diventa mamma bis: la gioia dopo la delusione

Come abbiamo detto un ex protagonista di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta. Lei è Silvia Raffaelle e molti la ricorderanno soprattutto per il trono di Fabio Colloricchio. Silvia arrivò fino alla scelta ma Fabio poi decise di scegliere Nicole Mazzocato. Poco dopo fu scelta come tronista dopo la delusione arrivata.

Sul trono non riuscì però a trovare l’amore nonostante per lei ci fossero dei corteggiatori, in particolare Fabio Ferrara e Rafael Valle. La Raffaele decise così di abbandonare il trono, ma nonostante non abbia trovato l’amore nello studio di Canale 5 non ha perso le speranze di trovare un compagno con cui costruire la sua famiglia.

Da diversi anni Silvia è ormai legata all’attaccante Andrea La Mantia. I due sono diventati genitori per la prima volta nel 2021 quando è nato Lorenzo, ora solo pochi giorni fa, l’11 di aprile, è nato il loro secondogenito, Ludovico. Ad annunciarlo sui social è stato il papà che ha pubblicato una foto della manina del piccolo appena arrivato.

Anche Silvia ha dedicato un post su Instagram al piccolo e scrive: “Benvenuto al mondo piccolo Ludovico. Non ti sei fatto attendere, anzi.. avevi una voglia irrefrenabile di nascere. Hai portato tanto amore e mi hai fatto rivivere emozioni indescrivibili.” L’ex tronista ci ha poi tenuto a ringraziare per tutti gli auguri che le sono arrivati sui social.