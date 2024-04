Kate Middleton malattia, William non potrà restare vicino alla Principessa: l’annuncio

Per la prima volta dopo l’annuncio della malattia di Kate Middleton il Principe William lascerà da sola la moglie: sudditi preoccupati.

Le condizioni di salute di Kate Middleton continuano a tenere i sudditi inglesi e il resto del mondo con il fiato sospeso, soprattutto ora che il Principe William non potrà più starle accanto. Negli ultimi mesi, infatti i Principi del Galles hanno vissuto praticamente in simbiosi, trascurando gli impegni pubblici per dare priorità alla salute di Kate.

Dopo l’operazione all’addome dello scorso 17 gennaio, lo stesso William si è completamente dedicato alla moglie, rimanendole sempre vicino.

Adesso, però, la situazione sta per cambiare. ‘Qualcosa di più importante’ ha richiamato l’erede al trono ai suoi doveri. Ecco l’annuncio ufficiale.

Kate Middleton, William non potrà più restarle vicino: qual è il motivo

A partire dallo scorso 17 gennaio, giorno dell’improvviso intervento all’addome di Kate Middleton, il Principe William è sempre rimasto al fianco di sua moglie, venendo meno ai propri impegni reali per potersi prendere cura in prima persona di lei.

Tuttavia, le responsabilità nei confronti dei propri sudditi non possono più aspettare. L’erede di Re Carlo, infatti, per la prima volta dall’annuncio del tumore, dovrà lasciare Kate da sola per partecipare ad un evento ufficiale. Nei prossimi giorni, infatti, William tornerà a lavoro. In particolare, come spiega Sky News, il Principe visiterà il Surrey e la zona ovest di Londra per sottolineare “l’impatto positivo che le organizzazioni comunitarie e ambientali nella zona stanno avendo”.

In questa occasione William parteciperà ad un evento benefico per la ridistribuzione del cibo presso la Surplus to Supper a Sunbury-on-Thames e, come stabilito da programma, aiuterà i volontari a suddividere gli alimenti e a caricare sui furgoni i pacchi da consegnare. Successivamente, entrerà in cucina e collaborerà con i cuochi alla preparazione dei pasti. Più tardi, visiterà anche un centro giovanile nella zona ovest di Londra dove vengono normalmente consegnati i pasti.

“Proteggere l’ambiente per le generazioni future è una delle priorità del Principe di Galles” – ha fatto sapere Kensington Palace con una nota ufficiale per spiegare la ripresa delle attività lavorative di William, che resterà dunque lontano dalla moglie malata. Nel frattempo, stando a quanto lasciato trapelare dal Mirror, sembra che i Principi del Galles per trovare maggiore privacy e libertà fra le mura domestiche stiano pensando di ristrutturare una dependance collocata vicino all’Adelaide Cottage a Windsor.