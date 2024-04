Gaia De Martino, dopo Amici le scrive il ballerino più amato: il messaggio è virale

Un ballerino di Amici ha deciso di rivolgersi a Gaia con parole ricche di pensieri positivi: ecco cosa le ha scritto sui social.

Sabato 20 Aprile è andata in onda una nuova puntata di Amici. L’appuntamento in questione è stato caratterizzato da tanti colpi di scena. La giuria, dopo aver assistito alle esibizioni degli allievi, ha deciso di eliminare Gaia Di Martino. La ragazza, tra le lacrime, è stata costretta ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi.

Il suo addio è stato accompagnato da una pioggia di commenti. Alle voci dei fan, si è unita anche quella di uno dei ballerini più amati della trasmissione di Canale 5. Le sue parole non sono affatto passate inosservate.

Parole di incoraggiamento per Gaia: un ballerino di Amici le scrive sui social

Il Serale di Amici sta procedendo molto velocemente. Durante l’ultima puntata, Lil Jolie e Gaia sono state eliminate. Quest’ultima non ha potuto esibirsi in prima persone. A causa del suo infortunio, infatti, ha dovuto lasciare spazio a una sostituta. Aurora ha fatto del suo meglio per restare in gara, ma i giudici hanno preferito premiare la performance di Sarah Toscano. Per la giovane ballerina, ovviamente, è stato un durissimo colpo. Ha ammesso che le mancherà molto la vita in casetta, il contatto con i professionisti e la presenza dei suoi compagni di avventura.

Ad ogni modo, la ragazza non è tornata a casa a mani vuote. Una compagnia di ballo portoghese, chiamata Kaizer Ballet, le ha offerto un posto per esibirsi in tutta Europa con altri giovani artisti. Le parole di solidarietà non sono mancate. Nonostante le numerose critiche, sono tantissime le persone che hanno deciso di esporsi a favore di Gaia. Tra loro c’è anche Mattia Zenzola. Il giovane si è espresso con parole di incoraggiamento: “Buona guarigione, dopodiché si riparte più forte di prima. Forza Gaietta!“.

Mattia sa bene cosa significhi combattere contro un infortunio. La prima volta che partecipò ad Amici, infatti, fu costretto a ritirarsi a causa di un problema alla caviglia. L’anno successo prese nuovamente parte al talent show e riuscì anche a vincere. Dovette sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione e a uno stress non indifferente. Fu un momento difficile, ma non si fece ostacolare dalle difficoltà.

Il dottore ha consigliato a Gaia di rimanere ferma per circa tre settimane. Si tratta di una tempistica incompatibile con il Serale, ma che le consentirà di tornare a ballare molto presto. La ragazza ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e l’affetto ricevuto.