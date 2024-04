Quattro Ristoranti, imbarazzo e panico durante le riprese: Borghese ferma tutto incredulo

Esplode il panico durante il celebre programma di Alessandro Borghese, costretto a fermare le riprese. Ecco cosa è successo.

Il celebre programma dello chef Alessandro Borghese, è uno dei format più seguiti dal pubblico del piccolo schermo. Il programma si basa sul format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal e viene trasmesso su Sky Uno dal 25 marzo 2015.

Quattro Ristoranti è un reality culinario in cui quattro ristoratori si affrontano per stabilire il locale migliore in gara. La gara porta Alessandro Borghese a viaggiare on the road in giro per il Belpaese, a bordo dell’iconica vettura nera del programma.

Dopo aver gustato le rispettive cucine, i concorrenti in gara sono chiamati a valutare i piatti dei colleghi con una votazione da 0 a 10 a seconda delle voci: location, servizio, menu e prezzo. I voti finali di Alessandro Borghese possono confermare o ribaltare la classifica, consacrando il vincitore della puntata. Il vincitore di ogni puntata di Quattro ristoranti vince un compenso di 5000 euro da investire nella propria attività.

Il format è uno dei più seguiti dello chef romano, il quale è impegnato anche nella produzione dei programmi Celebrity Chef e Cuochi d’Italia. Oltre a mostrare tante sfaccettature della cucina tradizionale regionale, Quattro ristoranti permette al pubblico da casa di conoscere città e luoghi del Belpaese poco conosciuti. Questo mix vincente ha decretato il successo del format nel corso degli anni.

Panico a Quattro ristoranti

In una delle recenti stagioni del format Quattro ristoranti, lo chef Alessandro Borghese si è trovato a fronteggiare una situazione piuttosto imbarazzante. Durante il momento dell’ordinazione, uno dei camerieri del ristorante si è rivolto alla concorrente scambiandola per un uomo. Il gesto ha colpito tutti i commensali, obbligando il conduttore ad interrompere per un momento l’ordinazione.

Alessandro Borghese ha mostrato un notevole fastidio nei confronti della leggerezza dimostrata dal cameriere e della mancanza di galanteria nei confronti dell’unica concorrente donna. Di fronte al malinteso, il cameriere ha esternato molto imbarazzo, scusandosi prontamente con la concorrente e con lo chef Alessandro Borghese. Il conduttore ha poi sfruttato l’accaduto per ricordare ai concorrenti l’importanza della precisione all’interno di un ristorante, sinonimo di professionalità e di ottima gestione di un esercizio. La puntata è ancora oggi ricordata come una delle più divertenti e surreali di Quattro ristoranti.