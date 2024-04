Fedez, in casa non rinuncia alla comodità ma ad un prezzo folle: le sue pantofole costano quanto una cena di lusso

Fedez ostenta ancora il lusso sui social e cede ad un peccato di moda: le sue pantofole costano come un paio di scarpe.

Fedez come Chiara Ferragni è un vero fashion victim. Il rapper è molto attento alla moda e come la sua ex moglie è ben disposto a spendere una fortuna. Spesso sui social si notano i capi costosi che l’artista indossa in ogni occasione, anche per stare seduto sul suo divano. L’ex marito di Chiara Ferragni spesso viene accusato di ostentare un po’ troppo il suo benessere economico.

Recentemente i fan che seguono Fedez si sono resi conto come abbia di nuovo speso una fortuna per un accessorio, che costa come una cena fuori al ristorante. Il cantante non bada a freni quando deve acquistare l’accessorio all’ultima moda e la sua passione per il fashion lo si può vedere anche dalle sue frequentazioni, oltre la sua ex moglie Chiara Ferragni è molto amico di Donatella Versace. Ma cosa ha acquistato il cantante?

Fedez spende una fortuna per stare comodo in casa: l’accessorio oltre i 100 euro

Tornando a Versace, Fedez è molto appassionato di questo brand. Spesso il rapper si è mostrato con accessori di questa marca che tutti sanno non essere alla portata di ogni tasca. Infatti, anche gli accessori sono costosissimi, ma il cantante non bada a spese per accaparrarseli tutti. Le ultime storie mostrano il rapper con uno di questi, ma per stare in casa. L’accessorio costa centinaia di euro, ma di cosa si tratta?

Il cantante ha ceduto al fascino delle pantofole di Versace, che costano 110 euro. Un prezzo davvero alto per un paio di scarpe per stare in casa. Il loro prezzo è giustificato per un paio di sneakers, sostengono alcuni follower, ma non per delle comode pantofole per ambienti interni. Si sa, Fedez è disposto a spendere molto di più per un paio di scarpe da ginnastica e dunque spendere centinaia di euro per un paio di pantofole della Versace non è per lui una cifra eccessiva. Il particolare è balzato all’occhio e sicuramente i suoi fan acquisteranno in massa le pantofole della nuova collezione.

Sul sito della Versace è possibile vedere ben sei versioni delle pantofole amate da Fedez. Si chiamano “I love Baroque” e sono realizzate con la classica grafica Versace. La particolarità dell’accessorio sono i materiali, poiché sono fatte in cotone e le solette in morbida spugna.