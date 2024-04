Amici 2024, Holden sempre assente nel daytime: spunta il clamoroso motivo

Amici 2024, perché Holden è sempre assente nel daytime: il web se lo chiede da tempo ma solo ora è spuntato il motivo, chi lo avrebbe mai detto!

Holden è sicuramente uno dei maggiori protagonisti di questa edizione di Amici. Il cantante, che appartiene alla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è una delle voci più apprezzate all’interno del programma e finora ha sempre ricevuto commenti più che positivi da parte dei giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré.

Non solo però, perché Holden è anche tra gli allievi che stanno avendo maggiore successo con gli inediti che ha presentato da quando è entrato nella scuola. I suoi ‘Nuvola‘ e ‘Dimmi che non è un addio’ sono infatti già disco d’oro e Holden è l’unico della scuola ad aver ottenuto questo riconoscimento con due brani diversi.

Insomma, non è una novità il fatto che il cantante sia tra i favoriti per arrivare in fondo al programma e magari per aggiudicarsi la vittoria nella categoria canto, anche se va detto che con lui gareggiano allievi altrettanto talentuosi. Una cosa che però tanti si chiedono su Holden è il motivo per cui il giovane artista non è quasi mai presente nelle puntate del daytime di Amici.

Se da un lato, infatti, Holden è super protagonista del programma per il suo talento, dall’altro è davvero raro vederlo nella striscia quotidiana di Amici, quando ci sono dei momenti di gruppo o delle lezioni speciali per gli allievi. Da tempo sul web ci si domanda il motivo di questa cosa e ora è finalmente spuntata la verità: il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Amici 2024, la verità su Holden: ecco perché non si vede mai nel daytime, spunta il clamoroso motivo

Sono ormai diverse settimane che il web si domanda come mai Holden sia quasi sempre assente nei daytime di Amici 2024 e sui social sono nate diverse teorie sul motivo di questa particolare situazione. Nelle ultime ore, però, è stata Maria De Filippi a fare chiarezza sulla vicenda e la motivazione venuta fuori è più semplice di quanto si possa pensare.

Nella puntata del daytime del 24 aprile, infatti, i cantanti hanno presentato i loro inediti ad alcuni rappresentanti delle radio e si sono sottoposti al loro giudizio e anche al televoto, che decreterà un vincitore al quale sarà assegnato un premio speciale. Holden era assente anche in questa occasione e Maria, collegata telefonicamente con le radio, ha spiegato il motivo.

“Holden non c’è perché rispetto agli altri è in ritardo e ha preferito continuare a lavorare ai suoi brani”, ha detto la conduttrice. È probabile, dunque, che anche nelle altre occasioni in cui non lo abbiamo visto, Holden sia rimasto in studio per recuperare tempo e lavorare ai suoi inediti.

Non possiamo affermarlo con sicurezza perché Maria ha dato questa motivazione solo per l’occasione della presentazione degli inediti alle radio, ma è facile immaginare che anche negli altri daytime Holden fosse altrove per lavorare alle sue canzoni. Cosa ne pensate?