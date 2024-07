Non ti fidare di loro: questi segni zodiacali pensano sempre ai loro ex

È quasi impossibile dimenticare il proprio ex fidanzato o la ex, almeno per questi segni zodiacali. Andiamo a vedere insieme la classifica.

Quando finisce una relazione è normale stare male e ognuno ha bisogno del proprio tempo per cercare di dimenticare il proprio ex. Alcune persone però non riescono mai a farlo del tutto e nonostante abbiano iniziato un’altra relazione pensano sempre a loro.

In qualche modo si sentono legate ancora molto ai propri ex partner. Le stelle sembrano parlare chiaro e ci svelano quali sono i segni zodiacali che proprio non riescono a dimenticare l’ex neanche dopo vari mesi dopo la rottura. I motivi possono essere diversi tra di loro, ma il risultato è sempre quello: l’ex fidanzato (o fidanzata) fa fatica ad uscire dalla loro vita.

Di seguito, quindi, viene riportata una classifica di alcuni segni zodiacali che non riescono e forse neanche vogliono voltare pagina.

Segni zodiacali che non riescono a dimenticare i propri ex

Tutto quello che è riportato in questo articolo deve essere preso come gioco, perché è tale. In ogni caso, le stelle sembrano parlare chiaro e ci svelano che a far parte di questa classifica sono 3 segni zodiacali. Ora non resta che andare a vedere quali sono e come mai si comportano in questo modo. Il primo ad aprire questa classifica è quello del Cancro, che è il più emotivo dello zodiaco.

I nati sotto questo segno fanno fatica a disimpegnarsi emotivamente dai loro precedenti amori perché si sono buttati nella relazione a capofitto. Diventano quasi ossessivi nei loro confronti. Gli amici e parenti dovrebbero stargli più vicino anche se loro dicono di stare bene!

La Bilancia si trova al secondo posto: le persone nate sotto questo segno sono molto sentimentali e non riescono a togliersi dalla testa colui o colei con i quali ha passato dei momenti unici. Anche se incontrano qualcun altro nella propria vita, non riescono a dimenticare l’ex: non ce la fanno proprio a toglierselo dalla testa.

Infine, al terzo ed ultimo posto abbiamo il segno della Vergine, che è alla ricerca sempre della perfezione. Quello che tende a fare quando si trova anche in coppia è ricordare tutto quello che ha sempre vissuto con l’ex partner. Questi ultimi avranno un posto speciale nel cuore.

Il Cancro, la Vergine e la Bilancia sono i tre segni zodiacali che proprio non riescono a dimenticare il proprio ex fidanzato. Il tuo fa parte di questa classifica o ne fa parte quello del tuo partner?