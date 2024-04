Settimana lavorativa corta, guadagni tempo libero: ecco quanti soldi perdi ogni mese

Settimana lavorativa corta? Non solo guadagni tempo, ma perdi anche tanti soldi ogni mese: ecco quanti.

La settimana corta può essere un sollievo per i lavoratori che non hanno mai tempo per dedicarsi ad altre attività, da quelle fondamentali come la casa a quelle che riguardano il proprio benessere. Ma quanto si perde economicamente ogni mese?

Il dibattito sulla settimana lavorativa corta è arrivato anche in Italia, nelle stanze del Parlamento, ma già ci sono offerte di lavoro che si concentrano sulla possibilità di lavorare meno giorni a settimana. Avere più tempo libero a disposizione può essere fondamentale per tutti, ma questo comporta anche una riduzione dello stipendio: quanto si perde quindi ogni mese? Ecco la risposta.

Lavorare con la settimana corta: pro e contro, quanto si perde in termini di soldi ogni mese sullo stipendio

Proposte di lavoro con la settimana corta? Ebbene non tutti pare abbiano ben recepito il messaggio. Lavorare meno e guadagnare meno sullo stipendio non sono infatti le prerogative della settimana corta. Uno dei principi cardine di questa misura è infatti appunto liberare del tempo per i lavoratori, ma senza intaccare lo stipendio.

Nelle proposte lavorative che attualmente si trovano invece questo non avviene. Si tratta di una sorta di lavoro part time verticale in cui si lavora lo stesso numero di ore, ma per meno giornate. Di fatto il lavoratore ha più tempo libero a disposizione, ma anche lo stipendio viene proporzionato in base ai giorni in cui lavora quindi si perdono soldi lavorando solo 4 giorni a settimana.

Ad oggi la tipologia di lavoro part time più conosciuta, e utilizzata, è quella di lavoro part time orizzontale. Ciò vuol dire che il lavoratore è impiegato negli stessi giorni dei colleghi full time, ma per meno ore. Tuttavia negli anni si sta facendo sempre più spazio l’idea e l’utilizzo di un’altra tipologia di lavoro part time, ovvero quella verticale.

Con questa l’orario non è giornaliero, ma è ridotto e le giornate in cui si va al lavoro sono minori. Ad esempio si può realisticamente lavorare solo dal lunedì al giovedì, quindi quattro volte a settimana, ma a differenza dell’idea di settimana corta, si perdono soldi sullo stipendio. Per chi accetta di lavorare in questo modo infatti l’importo in busta paga risulta più basso. Come mai?

Questo accade perché lo stipendio viene calcolato sulle ore lavorate, che a fine mese risultano di meno. Per questo motivo si capisce chiaramente che moltiplicando la retribuzione lorda mensile per le ore lavorate si ha una perdita. Ad esempio se si guadagnano 2.000 euro lordi con il part time verticale ne spettano 1600. Generalmente in una Ccnl da 40 ore settimanali, lavorando per 4 giorni, quindi tagliando le 8 ore di un giorno che si perde, si rinuncia al 20% delle stipendio!