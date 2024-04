Elettra Lamborghini cambia vita: il nuovo lavoro della cantante (svelato solo ora)

La musica può aspettare, Elettra Lamborghini ha sorpreso tutti dopo aver annunciato ufficialmente il suo prossimo progetto.

Svolta inattesa da parte di Elettra Lamborghini che alla soglia dei trent’anni, che compirà il prossimo 17 maggio, ha deciso di reinventare la propria carriera. Appartenente ad una delle famiglie più importanti a conosciute d’Italia, la Lamborghini è un vanto in tutto il mondo, l’influencer ad un certo punto ha deciso di gettarsi nella musica ma oggi sembra pronta per nuove esperienze.

Questo suo percorso ha portato Elettra ad essere una delle personalità più apprezzate, nonché una delle cantanti più ascoltate e seguite sulle varie piattaforme, e anche a conoscere quello che è l’uomo della sua vita. Dal 2018 la figlia d’arte è fidanzata con il dj Afrojack, lo stesso che nel 2020 è poi diventato suo marito.

Secondo diverse indiscrezioni i due avrebbero nei piani quello di allargare la loro famiglia ma in attesa della notizia la coppia ha deciso di dedicare le loro energie ad altro. Annuncio a sorpresa da parte della Lamborghini che proprio qualche ora fa ha stupito tutti grazie ad una delle sue ultime storie comparse su Instagram.

Elettra Lamborghini spiazza tutti, altro che musica: questo è il suo nuovo progetto

Elettra Lamborghini a nemmeno trent’anni può già vantare un matrimonio da sogno, consumatosi sulle rive del Lago di Como, e una carriera musicale di estremo successo, senza dimenticare le varie apparizioni televisive, ma questo non sembra bastare all’artista che ha da poco deciso di dare vita ad un progetto incentrato sulle Spa e sulla medicina estetica che sorgerà a Milano, praticamente la sua seconda casa.

Iniziativa a dir poco sorprendente da parte della Lamborghini che mai prima d’ora aveva manifestato la voglia di gettarsi in questo determinato settore. Invece grazie alla spa medica chiamata El Beauty è riuscita anche in questo intento. Attraverso il proprio Instagram ufficiale la cantante non ha solo chiesto ai suoi fan di seguire la pagina relativa alla sua attività ma ha anche detto a tutti di tenersi pronti perché questa iniziativa potrebbe fornire loro delle importanti opportunità di lavoro.

Insomma, chissà che questo progetto non potrà presto diventare un punto di riferimento per personaggi famosi e non solo. Attualmente il sito della spa è già raggiungibile ma non è ancora attivo, questo significa che prima di vedere Elettra immersa in questa sua nuova avventura bisognerà aspettare ancora un po’.