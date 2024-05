Royal Family, Meghan volta le spalle a tutti: il gesto della Duchessa dopo la malattia di Kate

Royal Family e malattia di Kate Middleton: la Duchessa Meghan Markle volta le spalle a tutti e il gesto non passa inosservato.

Il gesto di Meghan Markle finisce al centro della polemica: ecco cosa ha fatto la Duchessa mentre a Londra emergono i problemi di salute di Re Carlo e della cognata, Kate Middleton.

A Londra è senza dubbio la meno popolare che ci sia e Meghan Markle non fa assolutamente nulla per migliorare il suo gradimento presso i sudditi. Dopo l’addio a Buckingham Palace infatti la Duchessa ha preso sempre più le distanze dalla Royal Family e il suo ultimo gesto non è passato inosservato. L’ex attrice ha infatti abbandonato tutti, senza considerare nemmeno la malattia di Kate Middleton: ecco cosa ha fatto.

Meghan Markle contro Kate Middleton: il gesto dopo l’annuncio della malattia

La duchessa di Sussex, attesa a Londra insieme al principe Harry, scappa dalla Royal Family una volta per tutte. Nonostante i problemi di salute del Re e della Principessa del Galles, ha deciso di voltare le spalle a tutti e andare via. Mentre il prossimo 8 maggio il principe Harry è atteso a Londra per il decennale degli Invictus Game, lei non ci sarà.

I più esperti di vicende reali avevano già fatto sapere che la Duchessa non avrebbe partecipato all’evento e che la sua volontà fosse di non mettere mai più piede a Londra. E in effetti pare proprio che andrà così infatti non sarà accanto al marito per l’evento che per lui è molto importante, avendo ideato i giochi per veterani 10 anni fa. Ma cosa ha deciso nel dettaglio?

A quanto pare la moglie di Harry sarà presente con lui solo in Nigeria. Mentre Harry tornerà nel Regno Unito per la cerimonia dell’evento sportivo da lui ideato nel 2014, Meghan sarà lontana. Uno schiaffo anche al marito in un certo senso considerando che proprio lui ha ideato gli Invictus Fame e che nella Cattedrale di St. Paul a Londra, leggerà anche un testo in occasione dell’importante decennale.

L’ex attrice resterà quindi in California con i figli Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni, nonostante pare che il sovrano abbia chiesto di vedere i nipoti in questo momento in cui sta affrontando la battaglia contro il cancro. Meghan pare non abbia fatto alcun gesto nemmeno nei confronti dell’acerrima nemica, la cognata Kate Middleton. Lo stesso Harry pare proprio che non farà visita alla cognata che poco più di un mese fa annunciava al mondo di avere il cancro e di essere in cura.