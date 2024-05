Silvia Toffanin, il gesto per Pier Silvio Berlusconi arriva solo ora: per la prima volta coinvolge i figli

Il gesto di Silvia Toffanin per Piersilvio Berlusconi non è passato inosservato: ecco cosa ha fatto la conduttrice con i figli.

È la prima volta che Silvia Toffanin coinvolge i figli per un gesto d’amore nei confronti del compagno, Piersilvio Berlusconi. Ecco cosa ha fatto la conduttrice e come ha sorpreso tutti: non era mai successo prima.

Il gesto di Silvia Toffanin arriva totalmente in modo inaspettato infatti la conduttrice ha coinvolto i figli in qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato. È la prima volta che accade che un gesto del genere venga fatto pubblicamente davanti a tutti: ecco cosa è accaduto.

Il gesto di Silvia Toffanin per Piersilvio Berlusconi: coinvolti i figli nella decisione

Lo scorso 28 aprile Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 55 anni e per l’occasione la compagna, Silvia Toffanin, ha preso una decisione inaspettata. Solitamente la presentatrice è molto riservata sulle vicende personali e sulla sua famiglia, ma questa volta ha deciso di fare una dedica speciale al compagno. “Ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio da parte mia e dei nostri cuccioli, Lorenzo e Sofia. Auguri», ha detto a Verissimo in occasione del compleanno del compagno.

Un messaggio che è stato poi condiviso anche dalla pagina social del programma, con il breve video che riporta gli ultimi istanti della puntata andata in onda domenica. A corredo del post si legge anche: «Buon compleanno, Pier Silvio! Ti amiamo tanto Da Silvia, Lorenzo e Sofia».

I fan del programma sono rimasti estasiati e stupiti infatti la Toffanin e Piersilvio sono riservatissimi e non amano esporre la loro vita ai media. Quello che è stato inaspettato è anche il gesto dell’amministratore delegato di Mediaset che, sotto al post di Verissimo, ha commentato con il profilo ufficiale del programma: «Grazie di cuore per tutti gli auguri. Pier Silvio».

Il gesto pubblico ha chiaramente stupito tutti infatti nessuno è abituato a vedere i due ostentare il loro amore sotto i riflettori. Silvia e Piersilvio si sono conosciuti nel 2001 quando lei era una letterina di Passaparola, al fianco di Gerry Scotti. La scintilla dell’amore è nata durante una festa di beneficenza e da quel momento i due non si sono più separati. Dopo 9 anni insieme nel 2010 è nato il loro primo figlio, Mattia, e nel 2015 la secondogenita, Valentina Sofia. Raramente sono emerse notizie sulla loro vita privata e un gesto pubblico si ricorda solo nel 2010 quando Pier Silvio entrò in studio con dei fiori per fare gli auguri alla compagna, incinta del primogenito.