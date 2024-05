Palpebra che trema: ecco quando preoccuparsi e andare in fretta dal medico

Una contrazione dell’occhio è un battito di ciglia involontario e anomalo della palpebra: ecco a cosa è dovuto e quando preoccuparsi

Gli spasmi oculari sono un problema comune e per la maggior parte delle persone è solo un fastidio minore e passeggero. Di solito è un segno che si ha bisogno di sonno, di meno caffeina o di un po’ di tempo libero per rilassarsi. Ma se inizia a compromettere la vista o a interferire con le tue attività regolari, potrebbe essere più grave.

In molti casi, le contrazioni oculari sono normali ed è qualcosa che sperimentano tutti. Ma a volte può essere il sintomo di un problema che necessita di cure mediche. Un modo fondamentale per risolvere la condizione è definire cosa sta esattamente provocando il tremore della palpebra.

Cosa causa una palpebra tremante: gli esperti avvertono quando fare attenzione

Una causa comune di contrazioni palpebrali è la miochimia oculare. Questa condizione è benigna e non porta ad altri problemi. La miochimia oculare può essere causata dalla stanchezza, dall’assunzione eccessiva di caffeina o dallo stress. Una causa di spasmi oculari persistenti e frequenti è una condizione chiamata blefarospasmo essenziale benigno. Quest’ultima si verifica quando entrambi gli occhi si chiudono o si contraggono allo stesso tempo. I ricercatori non sono sicuri di cosa la causi, ma può provocare problemi ai gruppi muscolari intorno agli occhi.

Raramente, diversi problemi al sistema nervoso possono causare spasmi agli occhi. Questi includono:

Morbo di Parkinson

Danni cerebrali dovuti a infiammazione o ictus

Reazione ad alcuni farmaci per la salute mentale

Sindrome di Meige

Sclerosi multipla

Spasmo emifacciale

Paralisi di campana

Queste condizioni di salute di solito presentano anche altri sintomi. Una storia di trauma cranico può aumentare il rischio di contrazioni oculari. Si potrebbe anche essere maggiormente a rischio se è presente già tale problema in famiglia o se sono stati consumati determinati farmaci per la salute mentale. Le contrazioni variano notevolmente in gravità e frequenza.

Alcune persone potrebbero averle ogni pochi secondi, mentre altri potrebbero averle molto meno spesso. In alcuni individui, le contrazioni oculari si verificano più spesso e durano più a lungo nel tempo. In molti altri, i sintomi scompaiono e non ritornano.

Altre cose possono rendere più probabili i sintomi. Questi includono:

Stanchezza (affaticamento)

Fatica

Luci forti

Guida

Caffeina

Irritazione degli occhi da un’altra causa

Spesso, la diagnosi sarà effettuata da un operatore sanitario specializzato negli occhi (oftalmologo). Riposarsi di più e ridurre l’assunzione di caffeina potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi.