Uomini e Donne, Marika choc dopo la scelta di Daniele: la Abbonato gela tutti

Marika Abbonato dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne gela tutti con una rivelazione choc.

È andata in onda la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Il napoletano era giunto alla fine del suo percorso con due corteggiatrici, entrambe di 25 anni, Marika Abbonato e Gaia Gigli. Si era concentrato sulle due ragazze e prima di scegliere aveva trascorso del tempo con entrambe in una villa proprio per poter valutare con chi si trovasse meglio.

Marika Abbonato ha raggiunto il centro dello studio per sentire le parole di Daniele che però non l’ha scelta. Con molta maturità e diplomazia gli ha augurato di essere felice e ha detto di essere contenta che abbia scelto con il cuore. Intervistata a caldo dopo la puntata, ha però fatto una rivelazione che ha gelato tutti.

Marika Abbonato e la rivelazione choc dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Marika Abbonato ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Intervistata dopo la scelta, ha dichiarato di pensare davvero quello che ha detto in puntata ovvero che è felice che Daniele abbia scelto con il cuore. Ha poi continuato a parlare di ciò che avrebbe fatto qualora Daniele avesse preferito lei a Gaia.

“Mi sono risparmiata la fatica di dirgli no qualora lui mi avesse scelta. Gli avrei detto no”. Insomma, senza mezzi termini la 25enne ha confessato che avrebbe detto di no a Daniele se l’avesse scelta. Fra l’altro in puntata aveva manifestato più volte la sensazione che il napoletano avrebbe preferito Gaia. Vedendo le ultime esterne fra i due, a Marika era sembrato proprio di avere poche opportunità di uscire dalla trasmissione con lui.

Un’altra dichiarazione della giovane corteggiatrice ha gelato tutti: “Mi sono sentita, dall’inizio alla fine un’amante. È una cosa che mi rimprovero ma allo stesso tempo gli voglio bene. Quando ho visto l’esterna con lei, l’ho visto felice”.

Marika non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere mentre parlava. Infine ha concluso: “Io almeno non posso parlare di sentimenti però posso parlare di sensazioni e secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi e vivermi le cose così. Mi auguro soltanto di vivere un pochettino con più leggerezza”.

A questo punto il pubblico si chiede perché Marika sia rimasta fino alla alla fine: sperava in un lieto fine e in un finale diverso per lei oppure aveva semplicemente bisogno di visibilità? Le lacrime sincere, però, fanno presupporre che Marika abbia provato delle sensazioni vere con Daniele.