Tradimento, fai attenzione a questi segnali: se li noti devi preoccuparti

Sebbene sia molto difficile scovare un tradimento, esistono alcuni segnali inconfutabili a cui prestare attenzione: i cambiamenti immotivati.

La vita di coppia si sa, è come vivere sulle montagne russe: all’inizio sembra di volare, poi raggiunge una linea di stabilità, per poi scendere e così via. Questo non significa che l’amore debba essere tormentato, ma ovviamente, ci sono momenti di ‘noia’, di salita e anche tante cadute.

In queste cadute potrebbe sentirsi la sensazione che qualcosa non vada, anche se non si ha ben chiaro quale sia il reale problema. Quella strana gelosia ci pervade, suggerendoci che il nostro partner potrebbe avere un’altra relazione nascosta. Sebbene sia vero che l’istinto non vede ragioni, sarebbe il caso di dargli concretezza prima di azzardare ipotesi che non fanno altro che farci passare come persone gelose e poco sicure di sé.

Ma come fare, dunque, per capire se il nostro partner ci sta tradendo? Ovviamente le prove sono l’unica arma a disposizione per accusare qualcuno, ma alcuni segnali possono essere la strada giusta per capire la verità. Siamo molto diretti, ma una premessa generale va fatta, soprattutto per i più gelosi: ogni segnale, preso da solo, potrebbe non significare nulla, ma queste piste sono sicuramente quelle da prendere in considerazione se si ha un sospetto che il partner ci sta tradendo. Frase chiave? Cambiamento di abitudini.

Come capire se il partner mi sta tradendo: i segnali inconfutabili

Visto che viviamo nell’era digitale, i social network sono indubbiamente il primo segnale: se il partner non è mai stato veterano del web, un uso compulsivo di queste piattaforme potrebbe essere un indizio; specialmente se nasconde il telefono quando ci avviciniamo. Occhio anche ai continui messaggi su WhatsApp.

Ora si passa all’estetica: quando si conosce qualcuno di nostro interesse, è normale voler apparire più appetibili: se sta ore davanti allo specchio per sistemare i capelli, ha comprato nuovi abiti, spunta un’iscrizione in palestra, qualcosa potrebbe esserci sotto.

Un altro atteggiamento sospetto potrebbe essere la nascita di un nuovo hobby inusuale: ovviamente se il vostro partner è solito a cambiamenti di interessi repentini, potrebbe non significare nulla, ma se da sempre ha odiato la cucina e adesso si è iscritto a un corso di pasticceria, beh, la cosa dovrebbe far pensare.

Discorso simile per le improvvise riunioni frequenti di lavoro, cambi di orario e continue uscite con gli amici: può essere un momento impegnativo lavorativamente parlando, o si ha solo la necessità di vedere gli amici cari, ma se questo atteggiamento diventa ‘troppo’, qualcosa potrebbe bollire in pentola. In questo caso occhio a macchie sospette sui vestiti, odori e oggetti sconosciuti rinvenuti.

Infine, la ciliegina sulla torta: l’ondata di regali. Da sempre si dice che un partner regala rose per pulirsi la coscienza da un tradimento o semplicemente per sviare i sospetti. Ebbene sì, è assolutamente vero. Ovviamente, anche in questo caso la cosa è soggettiva poiché potrebbe essere semplicemente il suo carattere; ma se non lo ha mai fatto prima, per quale motivo dovrebbe farlo adesso?

Insomma, la gelosia ossessiva è superflua, qui non si parla di atteggiamenti di un singolo individuo, ma di un insieme di cambiamenti immotivati che andrebbero analizzati, perché sì, il nostro istinto potrebbe avere ragione, ma bisogna essere lucidi e non farsi prendere dalla gelosia impulsiva, poiché in grado di distorcere la realtà.