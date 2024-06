La verdura che compriamo in frutteria è piena di vermi e parassiti: esiste un solo modo per eliminarli

La verdura che si compra in frutteria può contenere vermi e parassiti molto pericolosi: per eliminarli c’è solo un modo.

Si fa sempre molta attenzione a quali alimenti si portano in tavola, anche a costo di spendere qualcosa in più. È molto improntante che in un’alimentazione sana non manchino frutta e verdura e si cerca di comprare questi preziosi regali della natura in frutteria piuttosto che al supermercato.

Nonostante questo, la verdura potrebbe contenere vermi e parassiti, anche pericolosi per la salute. Quindi, anche un alimento che dovrebbe essere sano, salutare e fare bene, potrebbe diventare dannoso. È importante che la verdura venga quindi lavata molto bene prima di essere cucinata o di essere mangiata cruda.

Ci sono alcuni trucchi per eliminare vermi e parassiti indesiderati, una volta per tutte.

Il modo per eliminare vermi e parassiti dalla verdura che si compra in frutteria

La verdura, anche se biologica o non trattata, potrebbe nascondere degli “ospiti indesiderati” ovvero vermi e parassiti. Un esempio è la tignola della crucifera (Plutella xylostella), non pericolosa per la salute ma che compromette il sapore della verdura che si andrà a servire in tavola.

Il modo per eliminarli è lavare accuratamente la verdura per disfarsi di eventuali “inquilini di troppo” che potrebbero essere così piccoli da non essere visibili ad occhio nudo. Un semplice risciacquo, come spesso si è soliti fare, non è sufficiente. Per eliminare ogni traccia di vermi e parassiti è consigliabile acquistare verdura biologica, scegliendola sempre fresca.

Per scegliere in modo consapevole è importante dare un’occhiata al colore dell’alimento che si sta acquistando che deve essere vibrante e corposo. In genere, poi, la verdura va immersa in una ciotola con 3 tazze d’acqua e 1 tazza d’aceto. In alternativa si può aggiungere un cucchiaio di sale ogni 2 litri d’acqua, oppure del bicarbonato di sodio.

Lasciar riposare in questa soluzione per almeno 10 (anche 20 minuti), quindi risciacquare con acqua fredda. Anche se si acquistano frutta e verdura non biologica e probabilmente trattata, con questi metodi si elimineranno pesticidi e impurità. Così, ci si assicura di portare in tavola della verdura pulita, sicura e soprattutto gustosa: non basta infatti acquistarla in una frutteria di fiducia o scegliere un prodotto bio.

È sempre fondamentale prendersi il giusto tempo per lavare a modo la verdura e non sommariamente passandola solo sotto il rubinetto dell’acqua corrente. In questo modo si avrà la certezza di mangiare della verdura pulita e gustosa.