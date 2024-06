Vanessa Incontrada beccata così sul set: il nuovo look conquista tutti

Il nuovo look di Vanessa Incontrada ha già conquistato tutti. Ecco con quale nuova veste si è mostrata la showgirl sul set.

Volto di Zelig e di una comicità naturale e mai banale, Vanessa Incontrada ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani nel corso degli anni. Nata a Barcellona, la showgirl si trasferisce in Italia in giovane età per lavorare come indossatrice. L’esordio televisivo avviene nel 1988, anno in cui partecipa alle trasmissioni Super e Subbuglio, a fianco di Giancarlo Magalli.

La showgirl raggiunge la notorietà sul palco di Zelig e dei Wind Music Awards, dove dimostra un talento naturale nell’intrattenere il pubblico con simpatia e ironia. Nel corso degli anni, Vanessa Incontrada sperimenta la strada della recitazione e debutta nel 2010 in qualità di attrice nella fiction Un paradiso per due, a cui seguono altri progetti di successo.

Personalità poliedrica e vitale, Vanessa Incontrada alterna i ruoli nelle fiction televisive, alla conduzione di programmi come Striscia la Notizia, in cui affianca il comico napoletano Alessandro Siani. Dal 2022 la showgirl è la protagonista della serie televisiva poliziesca Fosca Innocenti.

Nuovo look sul set: Vanessa Incontrada conquista tutti

La sfolgorante carriera di Vanessa Incontrada non si è mai arrestata. Nonostante il periodo di pausa prolungato, l’amata showgirl è tornata in televisione con un nuovo interessante progetto. Sarà la protagonista della nuova serie televisiva Mediaset Tutto quello che ho, presto in onda su Canale 5. La fiction diretta dai registi Monica Vullo e Riccardo Mosca, vedrà cimentarsi nel ruolo di coprotagonista anche l’attore Marco Bonini, già noto per il suo ruolo nella fiction Rai Cuori. Nella foto scattata in un momento di pausa sul set, l’attrice ha conquistato tutti con il suo look naturale e il nuovo taglio di capelli.

Per i due attori non si tratta del primo ruolo insieme. Vanessa Incontrada e Marco Bonini hanno già collaborato sul set del film di Rai 1 L’amore, il sole e le altre stelle del ciclo “Purché finisca bene” e sul set del film Angeli – Una storia d’amore. Le riprese di Tutto quello che ho sono già iniziate a Livorno, così come ha reso noto l’attore protagonista in una delle sue Instagram stories. La nuova fiction di Canale 5 è attesa per la prossima stagione televisiva e ha già catturato l’attenzione dei fan di Vanessa Incontrada, i quali non vedono l’ora di rivedere la showgirl nella sua nuova veste, con un look del tutto naturale.