“Mi ha distrutta, sono arrivata a pesare 40 kg”: confessione choc dell’ex Uomini e Donne

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di raccontare tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore: le sue parole.

I vecchi protagonisti di Uomini e Donne, nonostante il passare del tempo, continuano a ricoprire un ruolo importante nel cuore dei fan del programma. I social network, da questo punto di vista, rappresentano una risorsa importantissima. La maggior parte di loro, infatti, possiede un profilo su Instagram per comunicare con il pubblico. Di recente, una ex corteggiatrice ha deciso di esporsi in una diretta. Ha condiviso informazioni inaspettate, in grado di modificare la percezione dei suoi follower.

Stando alle sue parole, ha deciso di agire in questo modo per evitare di ricevere sempre le stesse domande. In alcune occasioni, tali quesiti si sono rivelati anche molto spiacevoli. In particolare, si è concentrata sulla fine della sua storia d’amore.

Uomini e Donne, la verità dell’ex corteggiatrice: “Non mi vuole”

Una delle ex protagoniste di Uomini e Donne ha deciso di affrontare un discorso molto delicato. Per farlo, ha scelto di utilizzare Instagram. La diretta in questione ha sollevato un gran polverone, soprattutto a causa di determinati dettagli. A distanza di diverso tempo dalla fine della sua storia d’amore, è tornata a parlare dell’argomento. Le critiche, infatti, non si sono mai spente del tutto.

Si sta parlando di Chiara Rabbi, nata a Roma nel 1996. La donna, dopo essere entrata a far parte del cast di Uomini e Donne, ha vestito i panni di corteggiatrice di Davide Donadei. Tale percorso si era concluso in modo positivo perché il diretto interessato aveva deciso di sceglierla e di lasciare lo show con lei. La loro relazione, però si è interrotta bruscamente. La diretta interessata ha ammesso di non nutrire più alcuna stima nei confronti dell’ex. Dopo tutto quello che le ha fatto passare, sarebbe impossibile il contrario.

Ha attraversato un periodo davvero difficile, dove ha sofferto moltissimo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il desiderio di lui di prendere parte al GF 7: “Io per 33 giorni non esco di casa, stavo veramente male perché ero innamorata. Sono arrivata a pesare 40 chili“. Due settimane fa, durante un evento, i due hanno avuto modo di rivedersi. Nonostante la vicinanza, però, non è accaduto nulla non si sono neanche salutati.

Al momento, un eventuale ritorno di fiamma è da escludere. Chiara Rabbi sembra determinata a voler continuare su questa strada: “Il succo della diretta? Davide non mi vuole. Fa credere che mi vuole per creare hype“.