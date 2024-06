Viva Rai 2, colpo di scena: Fiorello out, chi prenderà il suo posto

Le separazione tra la Rai e Fiorello sembra inevitabile, deciso chi condurrà Viva Rai 2 a partire dalla prossima stagione.

Maggio è da sempre un mese di grandi conclusioni per quanto riguarda i programmi televisivi e tra gli show che maggiormente hanno lasciato al pubblico degli interrogativi, figura certamente Viva Rai 2. Trasmissione di punta dei canali Rai che a quanto pare si separerà da Fiorello. Dopo tanta incertezza la verità sta cominciando a venire a galla.

Lo stesso Fiorello al termine dell’ultima puntata era stato particolarmente criptico ma quella che a suo tempo sembrava una semplice battuta oggi risulta una specie di premonizione. Diversi indiscrezioni stanno già parlando di chi lo sostituirà a partire dal prossimo autunno. Oggi Viva Rai 2 è in pausa ma presto tornerà con una nuova stagione e lo farà in una veste che rischia di essere estremamente diversa.

Insomma, appena finita l’estate i vertici Rai torneranno a sedersi a tavolino per studiare i metodi migliori per far crescere gli ascolti. Scenario niente affatto facile visti i vari avvicendamenti che presto coinvolgeranno anche Fiorello. L’esodo sembra destinato a toccare anche lo stesso comico siciliano.

Addio Fiorello, la Rai ha scelto chi condurrà Viva Rai 2

Da mesi l’emittente pubblica sta vivendo una specie di effetto domino e questo sta spingendo la Rai a salutare sempre più conduttori. Il prossimo dovrebbe essere proprio Fiorello che, secondo Bubino Blog, dovrebbe lasciare la sua celebre trasmissione ad Andrea Perroni. Comico romano già nel giro della Rai impegnato soprattutto nelle trasmissioni radiofoniche.

Come la seguitissima Radio 2 Social Club, programma di attualità in onda in radio che dal 2010 sta facendo registrare un record dopo l’altro. Per gli esperti del settore la Rai starebbe pensando di promuoverlo e di farlo perciò tornare in pianta stabile all’interno del piccolo schermo. D’altronde è lì che è iniziata la sua avventura nel mondo dello spettacolo.

Andrea Perroni è un imitatore e comico di successo che dopo essere stato un animatore turistico ha tentato la fortuna all’interno del piccolo schermo e alla fine ha avuto ragione lui. La prima volta che il pubblico si è accorto delle sue doti è stato grazie a Mediaset e a Colorado Cafè ad inizio degli anni 2000. Oggi a distanza di quasi vent’anni la sua carriera sembra giunta ad una svolta, si attende solo l’ufficialità circa la conduzione di Viva Rai 2.