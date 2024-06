Se hai una di queste app sul tuo smartphone sei in grave pericolo: sono dei virus nascosti

Alcune app sul telefono, apparentemente innocue, nascondono pericolosi virus che possono creare ingenti danni al sistema.

Nonostante i sistemi avanzati di sicurezza e tutte le tutele presenti oggi sui dispositivi è essenziale sempre fare attenzione a cosa si scarica dagli store, anche quando si tratta di applicazioni ufficiali. Questo perché, talvolta, capita che i virus siano insediati proprio all’interno di comuni App e che vengano quindi installati sul proprio dispositivo.

Molti si trovano con un malware nel telefono senza sapere cosa sia accaduto. Non hanno visitato siti particolari o sconosciuti, cliccato su link fraudolenti, eppure rilevano anomalie che poi si confermano essere appunto dei virus veri e propri con tutti i danni che questi comportano.

App pericolose sullo smartphone: sono virus nascosti

Quello che facciamo, quando ci serve un servizio specifico per lo smartphone, è aprire il sistema per scaricare le app, cercare e scaricare ciò che ci occorre. Di fatto non è sbagliato, il punto è che gli Store per quanto siano connessi direttamente al comparto principale e quindi quello di Apple, di Android, Samsung ecc sono comunque vulnerabili.

Ciò vuol dire che non è insolito ritrovarsi con un’applicazione che pare essere ufficiale e quindi sicura ma che, in realtà, ha dei problemi. In alcuni casi è solo un deficit di funzionamento mentre in altri si tratta di un virus vero e proprio. La questione è che non sempre questi vengono rilevati, anche da chi ha installato sul suo device un tracker per malware e simili, quindi l’applicazione viene installata e solo quando apporta un danno, la scansione rileva il problema ma ormai è tardi.

Il consiglio dei tecnici quindi è quello di fare specifica attenzione ad alcune App e, in generale, evitare di scaricare qualunque cosa senza prima informarsi, prediligendo prodotti ben recensiti o che sono comunque affidabili perché noti. Solitamente i prodotti migliori per un dato funzionamento sono posti in alto, più si scorre verso il basso e più ci sono recensioni minori e comunque applicazioni nuove.

Zscaler ThreatLabz ha identificato ben 90 applicazioni presenti proprio sugli Store che sono in realtà infette, si tratta di app scaricate per ben 5.5 milioni di dispositivi. Questo lascia intendere quanto sia grande la portata del danno fatto. Sono piene di malware come Joker, Adware, Facestealer, Anatsa e Coper, quindi molto pericolosi. Solo il 2% ha rivelato di avere un virus sullo smartphone, gli altri non hanno compreso quanto sta accadendo. Tra tutti i più scaricati a cui bisogna fare massima attenzione ci sono PDF Reader & File Manager e QR Reader & File Manager che sono stati scaricati per ben 70 mila volte.