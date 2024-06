Raffaella Scuotto vola a Parigi senza Brando: il messaggio per l’ex Uomini e Donne

Raffaella Scuotto si trova a Parigi da sola senza Brando: il messaggio per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Raffaella Scuotto è la ragazza scelta da Brando Ephrikian a Uomini e Donne. Il tronista, giunto alla fine del programma con due ragazze, ha preferito la bella napoletana a Beatriz D’Orsi. Da quando sono usciti dalla trasmissione, i due fanno coppia fissa e sono molto attivi sui social.

Lei vive a Napoli e lui a Treviso ma nei fine settimana stanno spesso insieme come testimoniano le foto e i video che postano su Instagram in cui appaiono felici e innamorati. La distanza è una delle grandi difficoltà che stanno affrontando ma prima o poi, quando i tempi saranno più maturi, potrebbero andare a convivere.

Per ora si godono la fama e anche i primi lavori da “influncer” oltre che la loro bella relazione a distanza. Raffaella è spesso in giro per l’Italia o fuori: ora si trova a Parigi e ha scritto un messaggio per Brando che non è con lei.

Raffaella Scuotto e il messaggio per Brando in diretta da Parigi

Da marzo Raffaella e Brando sono diventati ufficialmente una coppia e sono molto felici e innamorati. Anche se i fan più volte ipotizzano una crisi fra i due, in realtà i due smentiscono sempre, riapparendo in video insieme fra coccole e divertimento.

Raffaella, oltre a foto di Brando, posta spesso degli scatti e dei video con la sua famiglia: la mamma Angela e la sorellina Lorena che ha appena fatta la comunione. Proprio con la famiglia, ora Raffaella si trova a Parigi a Disneyland. Nonostante Brando non ci sia, non ha mancato di dedicare un pensiero al suo fidanzato.

Raffaella ha postato una storia in cui riprende un pupazzetto con un caschetto biondo e un cappellino che suona un flauto e ha scritto “Non vi ricorda lo Zio da piccolo?”, e ha aggiunto una faccina emozionata. Lei si fa chiamare “Zia” dalle sue fan e di conseguenza Brando è per tutti lo “Zio”.

Poi ha postato un’altra foto che ritrae Brando da piccolo: stesso caschetto biondo liscio con frangetta, mentre mangia un gelato. La somiglianza in effetti c’è ed è molto simpatica e dolce. Raffaella ha scritto: “Uguale”, con la stessa faccina emozionata della storia precedente.

Raffaella riesce sempre a far notare a tutti quanto pensi a Brando anche quando sono lontani, segno che lui è sempre nei suoi pensieri e ne è davvero innamorata.