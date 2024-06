Quante ne hai provate per eliminare la cellulite? Questa è la volta buona: cosa consiglia la nutrizionista

Alcuni piccoli accorgimenti possono fare davvero la differenza: come sbarazzarsi della cellulite in breve tempo e senza sforzi.

Che brutta parola, la cellulite. Milioni di donne in tutto il mondo, solo a sentirne il nome, provano un senso di fastidio. La cellulite è un’infiammazione che genera da sempre una certa pesantezza nell’ipoderma, ma il ‘fastidio’ maggiore è quello che si presenta all’esterno: quell’aspetto a buccia d’arancia che rende gambe e glutei meno tonici e poco piacevoli per chi ci convive.

Eppure, ci è sempre stato detto che con la cellulite ‘ci dobbiamo convivere’, poiché è una caratteristica femminile, spesso genetica, nonché ormonale. Sebbene questo sia in parte vero, c’è anche da dire che il tessuto adiposo si può tenere a bada, fino a farlo scomparire. Molte donne avranno notato che la cellulite non ha sempre la stessa intensità, ma si intensifica in determinati contesti, periodi e momenti della vita. Se, dunque, è possibile tenere sotto controllo l’insorgenza, è bene sapere come farlo senza rimanere schiavi di routine rigide che potrebbero rendere la quotidianità limitante.

Come eliminare la cellulite: i ‘segreti’ della nutrizionista

Chiunque sperimenti questo inestetismo saprà bene come la genetica, la sedentarietà e i cambiamenti ormonali possono influenzare tale condizione. Tuttavia, non è strettamente necessario eseguire diete rigide e allenamenti intensivi per liberarsene. A parlarne, stavolta, è Ana Rita Campos su Instagram, una nota nutrizionista che svela quali sono i segreti per avere cosce e glutei tonici, semplicemente seguendo qualche accortezza alimentare.

In primo luogo, oltre a bere la giusta quantità d’acqua, l’esperta invita le donne a introdurre le proteine a tutti i pasti. Queste, sono infatti essenziali per la costruzione e la riparazione dei tessuti, oltre a mantenere stabili i livelli di energia e a promuovere la sazietà. Nel dettaglio, può rivelarsi utile assumere fonti di proteine come carne magra, pesce, uova, legumi, noci e latticini in ogni pasto.

Senza dimenticare gli omega-3, presenti in semi di lino tritati, chia e pesce, poiché supportano la funzione cerebrale e riducono l’infiammazione. Integrare questi alimenti nella propria dieta significa migliorare la salute cardiovascolare, ma anche quella generale. Sì anche a zenzero, curcuma, verdure, frutti di bosco e agrumi, che offrono proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questi cibi aiutano a combattere i radicali liberi e a ridurre l’infiammazione, e di conseguenza, la cellulite.

Infine le negazioni, che seppur possano sembrare limitanti, non solo aiutano a debellare la cellulite, ma la loro assenza promuove uno stato di salute migliore nel complesso. Cibi fritti, alcol, grassi saturi, zuccheri e sodio in eccesso, così come cibi ultra-processati come cracker, muffin, cioccolatini, bibite e salumi, possono avere effetti negativi sulla salute, e sono molto propensi a promuovere la formazione della cellulite. Se proprio non si può farne a meno, la sola limitazione può fare davvero la differenza. Sembra tutto molto scontato? Provare per credere.