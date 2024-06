Instagram annuncia una novità che rivoluziona il modo di usare il social: ecco cosa devi sapere

Siete seguaci assidui e appassionati della piattaforma Instagram? Allora dovreste venire a conoscenza di una novità importante

Ecco come sono cambiate le abitudini degli esseri umani anche e soprattutto con il supporto e le tantissime novità che la tecnologia ha fatto approdare nelle nostre vite. Abbiamo conosciuto gli strumenti social e abbiamo scoperto molte delle loro funzionalità. Il che ci ha portato di certo a dover mettere del tutto in discussione il nostro stile di vita.

Le parole d’ordine perciò sono state cambiamento e condivisione, perché social vuol dire questo: diventare sempre più persone sociali, a contatto con il sociale, con il mondo, esserne parte a pieno.

Questo promuove una delle piattaforme più conosciute e amate specialmente dal panorama giovanile, ma che ha preso piede anche tra le persone più mature. Il nostro intento attraverso Instagram è proprio quello di condividere il più possibile ogni momento della nostra vita, affinché possiamo sentirci più vicini agli altri se non con il fisico, attraverso il mondo virtuale. Ecco allora che ci vengono sempre offerti degli aggiornamenti utili e sorprendenti che riguardano foto, video da condividere come post o sulla chat di direct, per facilitare la condivisione e la conversazione con i contatti. Ora c’è una novità all’orizzonte.

Ecco la novità importante in arrivo che rivoluziona la piattaforma Instagram

E subito tutti i seguaci della piattaforma Instagram, una tra le più famose al mondo, drizzano le orecchie e sono già pronti a fare festa di fronte ad un annuncio importante che riguarda questa volta i canali Broadcast. Infatti forse nessuno si aspettava in così poco tempo una novità fresca fresca all’orizzonte. Questo non può che facilitare e rendere più unico il lavoro dei creators.

Sarà possibile infatti, grazie a questo aggiornamento, riuscire ad entrare in comunicazione in un modo ancora più facile, diretto e immediato con i seguaci più assidui. In particolare si potranno scegliere dei temi personalizzati per rendere ancora più speciale e attraente l’aspetto dei nostri canali Broadcast.

Si potranno inoltre creare delle forme di moderazione per quanto riguarda le emoticon che possiamo condividere nel nostro canale, scegliere quelle più opportune e nascondere quelle che si concordano di meno con la nostra comunità. Sarà inoltre possibile aumentare la popolarità e la pubblicità del canale Broadcast grazie ad un QR Code, con il quale i nostri seguaci potranno accedere in un modo molto più immediato e diretto. Insomma le novità Instagram non smettono mai di stupirci.